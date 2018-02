Survivor Yağmur kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler…

Survivor Yağmur yarışmanın başlamasının ardından en çok merak edilen isimlerden oldu. Genç yarışmacı Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Gönüllüler takımında yarışan Survivior Yağmur Banda'nın hayatına dair tüm merak edilenler...

Survivor 2018 sezona bomba gibi başladı ve dikkat çeken isimlerden Yağmur Banda yarışmanın takipçileri tarafından merak edilen isimlerin başında geliyor. Yağmur Banda’nın Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra bir çok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. Yeni sezonda yine sporcu isimlerin bir araya geldiği gönüllüler takımında yarışan Survivor Yağmur ‘un yaşı mesleği ve hayatına dair merak edilenler haberimizde.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

20 yaşında olan güzel yarışmacı tekvando alanında Türkiye'yi çeşitli platformlarda temsil etti. Düzenli olarak dövüş yaptığı ifade eden Yağmur Banda, milli tekvandocu olduğunu dile getirdi. Bir süredir yarışma için hazırlıklarını devam ettirdiğini söyleyen Banda, program nedeniyle dövüşlere şimdilik ara verdiğini belirtti. Yarışma ağırlıklı antrenmanlara ağırlık verdiğini söyleyen Banda, kendi çalışma düzeni içerisinde olan antrenmanların dışına çıkmak durumunda kaldığını ifade etti. Program öncesi “Genç yaşta nasıl şampiyon olunur, onu göstermek için buradayım” diyen Banda'nın performansının nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

1998 doğumlu olan Survivor Yağmur Banda, bekar ve İzmir doğumlu. Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımında yarışma hakkı elde eden Yağmur Banda 1998 yılında dünyaya gelmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Yağmur Banda bugüne kadar Tekvando’da 55 kg.da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra bir çok defa 2.lik ve 3.lük derecelerinin sahibi olmuştur. Tekvando sporuna 2006 yılında başladığını belirten Yağmur Banda Survivor yarışması için adımdan değil arkamdan kopacak fırtınalardan korksun diyerek ne kadar iddialı olduğunu dile getirmiştir. Babası Hamit Banda, annesi ise Deniz Eryılmaz Banda’dır.

SURVİVOR’A GİTMEDEN SON INSTAGRAM PAYLAŞIMI

Survivor 2018'e dair iddiasını “Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.” sözleriyle ortaya koyan Yağmur Banda, yarışmaya gitmeden önce Instagram paylaşımında bulunarak destek istedi:

“İzmir'de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım.. Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim her şeyi emek vererek başardım, hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..

Sizleri çok seviyorum. Ben kendime güveniyorum siz de güveninizi eksik etmeyin.. Hoşça kalın”

Survivor 4. bölüm tanıtımı…