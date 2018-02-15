Survivor Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2018'in iddialı isimlerinden Sema Aydemir'i 2017 Survivor yarışmasından da hatırlıyoruz. All Star takımında yarışan Sema Aydemir önceki yarışmada ciddi bir sakatlık yaşamış ve veda etmek zorunda kalmıştı. Bu yıl şampiyonluk adaylarının başında gelen Survivor Sema kimdir? Kaç yaşında, evli mi, nereli? İşte Sema Aydemir'in hayatına dair merak edilenler...

Eski Milli Atlet Sema Aydemir sakatlığının ardından Survivor 2018 için ciddi bir hazırlık süreci geçirdi. Yarışmanın başlaması ile adından sıkça sözettiren başarılı sporcu Sema Aydemir ‘Korkuyorum ama umurumda değil!’ diyerek Dominik yolunu tuttu. İşte Survivor Sema Aydemir kimdir, kaçyaşında sorularının yanıtları…

SURVŞVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır.

17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş ve ismini duyurmuştur. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı. Sema Aydemir Survivor 2018 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alıyor.

REKORTMEN SURVİVOR SEMA

Geçtiğimiz yıl ünlüler takımından Survivor’a katılan milli atlet Sema Aydemir başarılı performansıyla Kıbrıs’a kadar gitmeyi başarmış ancak çeyrek finalde Adem ile çıktığı SMS oylamasında hayallerine veda etmişti. Survivor’da oğlu Ali’ye duyduğu özlemle sık sık duygusal anlar yaşayan Aydemir, Survivor tarihinin rekortmeni oldu. İstatiksel olarak hem erkeklerde hem kızlarda zirvede yer aldı.

NTV’den Batuhan Durmuş ile yaptığı röportajda, “Biz hala Acun Ağabey ile bir görüşme yapmadık. Ben 10 yılın rekortmeniymişim hem erkeklerde hem kızlarda. İstatiksel olarak en çok oyun alan birçok parkurda en hızlı olan ve en çok sembol alan yarışmacıymışım. Geldiğimde fark ettim ben bunu. Onlarda All Star olduğu için doğal olarak direk kadroya yazmışlar beni.“