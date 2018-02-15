Survivor Nevin Yanıt kimdir? Atlet Nevin Yanıt kaç yaşında, nereli?

Survivor 2018 Gönüllüler takımında yer alan Nevin Yanıt kimdir? Ünlü Türk atlet Nevin Yanıt bu sene Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Survivor kadrosuna katıldı. Kısa mesafe koşucusu olan Nevin Yanıt'ın birçok rekoru bulunuyor. Peki Nevin Yanıt nereli, kaç yaşında? İşte cevabı...

Nevin Yanıt kimdir? Survivor 2018 kadrosunda yer alan Nevin Yanıt adaya ve parkurlara alışmaya çalışıyor. Ünlü atlet Nevin Yanıt, Survivor parkularının kısa mesafe koşuları gibi olmadığını belirtiyor. Acun Ilıcalı yarışmalarda ünlü atlete dikkatleri çekiyor. İzleyiciler merak ediyor Nevin Yanıt kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nevin Yanıt hakkında bilinmesi gerekenler…

NEVİN YANIT KİMDİR?

Nevin Yanıt (d. 16 Şubat 1986, Mersin), Türk kısa mesafe koşucusu.

2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya’da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 12.98’lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie’yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ’a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg’da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

2007 yılında Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland’ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları’nda ikinci oldu. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarı final koştu ve 11. oldu.[1] Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008’de İspanya’nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre engellideki 8.09’luk derecesiyle yarı finale yükseldi.

2008 Pekin Olimpiyatları’nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi. Pescara’da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları’nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

Nevin Yanıt, hem elinde tuttuğu Türkiye rekoru hem de Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe yarışında yarı finale yükselen ilk Türk atlet olması nedeniyle Türk Atletizminin yetiştirdiği en iyi kısa mesafe koşucularından biri sayılmaktadır. Halen 100 metre engellide 12.58 (07 Ağustos 2012 gecesi olimpiyat 5.si olduğu derece) ve 60 metre engellideki 8.00’lik dereceleriyle iki Türkiye rekorunu elinde tutmaktadır. 2007-2008 arasında Vestel adına yarışan Yanıt 2008’den beri Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sporcusudur. Antrenör Cüneyt Yüksel ile çalışmaktadır.

60 metre engelli ve 100 metre koşularında da başarılı olan Yanıt’ın asıl başarılı olduğu branş 100 metre engelli yarışlarıdır.

2010 Avrupa Takımlar Birinci Lig Atletizm Şampiyonası’ndaki 100 metre engelli koşusunda 12.74 saniyelik derecesiyle kendine ait rekoru kırarak, dünya şampiyonu İrlandalı Derval Orourke’un önünde şampiyon oldu.

Nevin Yanıt, Barcelona’da düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli koşusunda yarı final ve finalde kendisine ait Türkiye rekorunu iki kez yenileyerek 12.63 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Yanıt, Helsinki’de düzenlenen 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli koşusunda 12.81 saniyelik derecesiyle ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2012 Londra Olimpiyatlarında yarı finalde 12.58 lik derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu kırarak grubunda 2. oldu ve Türk Atletizm Tarihinde kısa mesafede final koşan ilk Türk atleti oldu. Yanıt, 100 metre engelli final koşusunda yine 12.58 saniyelik derecesiyle 5. oldu. Fakat aldığı doping cezası nedeniyle bu dereceleri iptal edildi.

2013’te Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu, yaptığı toplantı sonucunda Nevin Yanıt’a A ve B numunesinde yasaklı madde bulunmasından dolayı iki yıl yarışmalardan men cezası verdi. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF)’nden alınan yazıda, Yanıt’ın 8 Şubat 2013 tarihinde Düsseldorf’da katıldığı P.S.D. Bank Yarışması’nda verdiği idrar örneklerinde yasaklı maddeye rastlandığı belirtilmişti. B numunesi de pozitif çıkan sporcunun savunmaları Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’na gönderilmiş, Nevin Yanıt’ın savunmalarının değerlendirilip Disiplin Kuruluna görüş belirtilmesi istenmişti. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’ndan alınan görüşler, Disiplin Kurulunca değerlendirilmiş ve Atletizm Disiplin Talimatı’nın 36. maddesinin 1-a bendi i fıkrası uyarınca iki yıl yarışmalardan men edilmesine karar verildi.[6] 2013 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyası elinden alındı.Spor Tahkim Mahkemesine yapılan başvurular sonucunda 2015 yılının Mart ayında yapılan açıklamada Yanıt’ın 2 yıllık cezasını 3 yıla çıkarıldı. Yanıt 6 Mart 2016’da yeniden yarışmalara katılabilecek.

30 Haziran 2015 tarihinde yapılan açıklamada 28 Haziran 2012’den itibaren dereceleri silinen Yanıt 2012 Avrupa şampiyonluğu ve 2012 Londra olimpiyatlarında Türkiye rekorunu kırarak elde ettiği 5. dereceside iptal edilmiş oldu.