Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16, 17, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:
16 Şubat Cuma
20.00 Atiker Konyaspor – Beşiktaş: Alper Ulusoy
17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor – Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Demir Grup Sivasspor – Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
18 Şubat Pazar
13.30 Bursaspor – Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Kardemir Karabükspor – Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan
16.00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa – Galatasaray: Halis Özkahya
19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği – Göztepe: Serkan Çınar