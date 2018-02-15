Şampiyon Tokat Olimpikspor parasızlıktan gruplara gidemeyecek

Tokat'ta düzenlenen U-18 ligi Basketbol Şampiyonu Tokat Olimpikspor'un antrenörü Kahraman Ataman, kenti temsil etme hakkı kazanan takımlarının grup maçlarına maddi yetersizlikten dolayı katılamayabileceğini belirterek yetkilerden yardım istedi.

Tokat’ta yapılan U-18 Ligi basketbol müsabakalarında Tokat Olimpikspor şampiyon oldu. 4 takımın mücadelede ettiği müsabakalar sonrasında ikinciliği Topçamspor A, üçüncülüğü Zile Gençlik Hizmetleri Spor ve dördüncülüğü ise Topçamspor B takımı elde etti.

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Şampiyon olan Tokat Olimpikspor takımının antrenörü Kahraman Ataman,”Yerel Lig Büyük Erkekler’de şampiyon olduktan sonra U-18 Liginde de şampiyon olmanın buruk mutluluğunu yaşıyorum. Zorlu müsabakalarda özverili bir şekilde mücadele eden oyuncularıma, basketbol il temsilcimize ve hakem arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizi gruplarda temsil etme hakkı kazandık. Ancak gruplara gidememe durumumuz söz konusu. Maddi anlamda yalnız kalıyoruz. İlçelerde oynanan maçlara kendi imkanlarımızla gidip orada müsabakalara çıkıyoruz ama gruplarda bunu başarabilme şansımız yok. Ben ilimizin gerek mülki, gerek idari amirlerinden, iş adamlarımızdan bizlere destek olmalarını rica ediyorum. Çünkü takımımızdaki sporcularımız çok başarılı sporcular, gruplarda da bu başarılarını taçlandıracaklarına inanıyorum.” dedi.