Restorandaki silahlı çatışmadan ‘milli dram’ çıktı

Trabzon’da geçen hafta bir restoranda yaşanan silahlı çatışmada bir kişiyi yaralayan kişinin milli boksör İskender Aydın olduğu ortaya çıktı.

Babasının lokantasını basıp tehditler savuran gruba silahla ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olan milli boksör İskender Aydın olduğu ortaya çıktı.

Tutuklanan Aydın'ın başına bu olay gelmese, dün Fenerbahçe Boks Kulübü ile sözleşme imzalayacaktı.

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‘OĞLUMUN GÜNAHI YOK’

Baba Ahmet Aydın, “Hayatı karardı. Oğlum 5 vakit namaz kılar. Babasını korumak için bir anlık hamle yaptı. Adalet her şeyden üstündür. Oğlumun bu işte bir günahı yok” dedi.

NELER OLDU?

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Liman bölgesinde bir restoranda meydana gelen olayda iddialara göre, restoranda 2 grup arasında önce sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda silahlı çatışmaya döndü. Önce restoranın içinde çatışan gruplar ardından restoran dışında da devam etti.

Çevredeki vatandalar çok sayıda silah sesi duyduğunu belirtirken gruplar daha sonra bölgedeki ara sokaklara dağılarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.