Real Madrid PSG maç özeti izle! Real Madrid PSG’yi yıktı! Şampiyonlar Ligi maç özetleri…

Real Madrid PSG maçını izleyemeyen futbolseverler özeti izlemek istiyor. Tam 4 gol olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında İspanyol ekibi geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı. Paris Saint Germain'nin (PSG) tek gölünü Rabiot atarken, Real Madrid'in gollerini Ronaldo (2) ve Marcelo kaydetti. İşte Real Madrid PSG maç özeti izleme linki ve Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çekici eşleşmesinde Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Paris Saint-Germain’i 3-1 mağlup etti. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada tempo çok yüksekti. İki takımında gol pozisyonlarına girdiği mücadelede Real Madrid iki farklı skorla kazanarak avantajı eline aldı. PSG umudunun Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçına bıraktı. Nefes kesen, bol pozisyonlu Real Madrid PSG maç özetini haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri…

REAL MADRİD, İLK RAUNTU ALDI

Santiago Bernabeu’daki karşılaşma müthiş tempoda başladı. Karşılaşmanın 26. dakikasında PSG, Neymar ile gole yaklaşırken, 27. dakikada ev sahibi ekip Ronaldo ile gole çok yaklaştı. Marcelo’nun pasında topla buluşan Portekizli yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şutta Alphonse Areola gole izin vermedi. Paris ekibi karşılaşmanın 33. dakikasına Adrien Rabiot’un golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 44. dakikasında Toni Kroos’a ceza sahası içinde yapılan müdehalede maçın hakemi penaltı verdi. Beyaz noktada meşin yuvarlağın başına geçen Cristiano Ronaldo ağlara gönderdiği topla ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. Portekizli yıldız, attığı golle Şampiyonlar Ligi’nde aynı takımla 100 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Portekizli aynı zamanda Devler Ligi’nde 115. golüne ulaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Müthiş maçın ikinci yarısında da tempo düşmedi. 49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe’nin vuruşunda Keylor Navas gole izin vermedi. 75. dakikada konuk ekip öne geçme şansını yakaladı. Yuri Berchiche’nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Mbappe ve Daniel Alves dokunamayınca öne geçme fırsatı kaçtı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında maçı kazanmak adına tüm riskleri alan Zinedine Zidane, Carlos Casemiro ve Isco’yu kenara alarak Lucas Vazquez ve Marco Asensio’yu oyuna dahil etti. Zidane’nin bu hamlesi sonuç verdi ve Los Galacticos, 83. dakikada Cristiano Ronaldo’nun golüyle 2-1 öne geçti. Bu golden üç dakika sonra Marcelo ağlara gönderdiği topla skoru 3-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak rövanş maçı öncesi önemli avantaj yakaladı.