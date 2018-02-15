ÖZET İZLE: Porto’ya evinde büyük şok! Porto Liverpool maç özeti izle! Liverpool’dan gol şov!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Liverpool, deplasman Porto'yu ezdi. 0-5 biten Porto Liverpool maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Sadio Mane'nin şov yaptı, Liverpool, Porto deplasmanında turu adeta ilk maçta geçmeyi garantiledi. İşte Porto Liverpool maç özeti izleme linki ve tüm detaylar..

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi son 16 mücadeleleri başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin bir diğer maçında Liverpool, Porto’yu deplasmanda 5-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı. Porto'yu deviren Jürgen Klopp'un öğrencileri fişi Sadio Mane ile çekti. Mücadeleyi izleyemeyenler haberimizden maç özetine ulaşabilir. İşte bol pozisyonları ile Porto Liverpool maç özeti ve golleri…

SADİO MANE ŞOV

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz deplasmanında Porto’yu 5-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

Porto ile Liverpool Estadio do Dragao’da karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan İngiliz ekibi, 25. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada Salah farkı 2’ye çıkarırken, ilk yarı Liverpool’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da konuk takım etkili oldu. Mane 53 ve 85. dakikada, Salah da 69. dakikada fileleri havalandırdı. Böylece Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiliz ekibi tur için büyük avantaj elde etti. Porto’da Vincent Aboubakar, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 6 Mart’ta Anfield Road’da oynanacak.