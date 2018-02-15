Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan Karadere kaç yaşında? İşte botoks açıklaması…

Hırsı ile izleyicileri ekranlara kilitleyen Nagihan Karadere'den botoks açıklaması geldi. Survivor takipçileri yüzündeki şişkinliğin sebebini açıklayan Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtlarını arıyor. Daha önce eski eşini bıçaklaması ile de gündeme gelen Nagihan Karadere hakkında tüm merak edilenleri derledik.

Survivor 2018 All Star takımında yer bulan Nagihan Karadere botoks mu yaptırdı? Survivor 2018 ilk aday konseyinde botoks açıklaması yapan Nagihan Karadere şişkinliklerinin sebebinin kortizon tedavisi olduğunu açıkladı. Survivor’ın hırslı ismi gündemden düşmüyor. İzleyiciler ise Nadihan Karadere’nin hayat hikayesini merak ediyor. Peki Nagihan Karadere kimdir? İşte detaylar…

İŞTE BOTOKS AÇIKLAMASI…

Survivor Nagihan Karadere botoks mu yaptırdı? Nagihan Karadere iddialara ilişkin şöyle konuştu:

“Kortizon tedavisi gördüm ve balon gibi oldum herkes bana diyordu Nagihan ne oldu, botoks mu yaptırdın dolgu mu yaptırdın falan filan böyle bir bana baya bir yorum yağdı. Tamamıyla kortizonun etkisiydi.”

ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAMIŞTI

Survivor yarışmasıyla tanınan ve çıplak fotoğraf skandallarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere ile eşi Uğur Gökçe‘nin ‘bıçakla yaralama' davası sonuçlandı. Hakim, eşyaların toplanması konusunda tartıştığı eşini bıçakla yaralayan Nagihan Karadere‘ye 3 bin TL para cezası verdi.

5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme Nagihan Karadere‘nin cezasını erteleme kararı aldı. Mahkeme, kavga sırasında eşinin boğazını sıkıp tehdit ettiği iddia edilen Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe'ye de 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Fenerbahçe'de yetişen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları’nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu’nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs’taki Çeyrek Final’de Beşinci oldu.