Mehmet Demirkol’dan TFF’ye Caner Erkin eleştirisi

Spor Yazarı Mehmet Demirkol, Caner Erkin'in görüntülerden geçmişte aldığı 6 maç ceza üzerinden TFF'ye yüklendi. Mehmet Demirkol, Caner Erkin'e tazminat ödenmesi gerektiğini savundu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayının sonunda Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında hakeme ettiği küfürler nedeniyle ceza alan Caner Erkin, o dönem tartışma konusu olmuştu. Hakemin kart göstermediği ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bir anda kural değiştirerek ‘Görüntülerden de ceza vereceğiz’ demesinin ardından 6 maç ceza alan Caner Erkin’den sonra hiçbir futbolcuya görüntüden ceza gelmemişti. Spor Yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor’da yayınlanan ‘Spor Servisi’ programında konuyu tekrar gündeme getirerek TFF’ye tavsiyede bulundu.

Mehmet Demirkol, konu ile ilgili “Ayıp bu olan bitenler. Şunu kabul ediyorum, oyuncu bazen söylenir, küfür çıkar ağzından… Peki bunu nasıl ölçeceksin? Kamera kayıtlarına bakan her Beşiktaşlı diyecek ki ceza verin. Bu belli oldu ki siz kimseye ceza veremeyeceksiniz. Kaldırın bu kuralı… Hatta Caner Erkin’e tazminat verin. Haksızlık bu” dedi.

Beşiktaş`tan flaş Quaresma açıklaması! Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile ilgili basında çıkan haberlerin ardından resmi siteden bir açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

‘Sorunu çözemiyorsan ne yapacaksın?’

Beşiktaş’ın yıldızı Quaresma’nın FIFA’ya gitmesi hakkında da konuşan Mehmet Demirkol, şunları söyledi:

“Bu cezalar sezon başı oyunculara açıklandığı için oyuncuların itiraz etmesi çok mantıklı değil, fakat FİFA bu cezalarda bir oran arıyor, maaşa göre kıyaslıyorlar. Çalıştığın kurumla davalı olmak doğru bir şey değil tabi ki ama sorunu çözemiyorsan ne yapacaksın? 2 milyon Euro maaş alan bir futbolcuya 200 bin euro çok yüksek bir rakam, buna itiraz edebilirler. Mesela Ferrari’ye verilen büyük bir ceza vardı, o para ödenecek biliniyor o cezayı verirken amaç o dönemki bütçeye bu ödemeleri dahil etmemek yoksa o paralar ödenecek biliniyor.”