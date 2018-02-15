MAÇ SONUCU: Nice 2-3 Lokomotiv Moskova | Manuel Fernandes hat-trick yaptı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Nice'e konuk olan Lokomotiv Moskova, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in hat-trick yaptığı maçı 3-2 kazanmayı başardı.

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Nice ile karşılaşan Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes’in hat-trick yaptığı mücadeleyi 3-2 kazandı ve rövanş öncesi avantajı elde etti.

Maçın 4. dakikasında Mario Balotelli’nin attığı golle 1-0 öne geçen Nice, 28’de yine İtalyan golcü ile skoru 2-0’a getirdi. İlk yarının son anlarında penaltı kazanan Moskova, Manuel Fernandes ile durumu 2-1’e getirerek soyunma odasına umutlu gitti.

İkinci yarının 67. dakikasında Coly Racine’nin direkt kırmızı kartla oyun dışında kalması sonrası 10 kişi kalan Nice, 69’da Manuel Fernandes’in attığı golle skoru 2-2’ye getirdi.

Eksik kalan rakibi karşısında baskısını arttıran Rus temsilcisi, 77’de yine Fernandes ile golü buldu ve mücadeleyi 3-2 kazanan taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi`nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Atalanta'yı konuk eden Borussia Dortmund, uzatma dakikalarında gelen golle taraftarı önünde 3-2 galip gelmeyi başardı. Öte yandan Milan, Ludogorets deplasmanında, Arsenal ise Östersunds deplasmanında 3-0'lık galibiyetle tur için avantajı kapan taraf oldu. İlgili Haberi Oku