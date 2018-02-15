MAÇ SONUCU: Beşiktaş Sompo Japan: 80 – Banvit: 63
Beşiktaş Sompo Japan, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Banvit’i 80-63’lük skorla mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu.
PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit’i 80-63 mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabaka iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başlarken, ilk periyot 15-15’lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyotta ipleri eline alan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 önde gitti. Üçüncü periyotta farkı açmayı sürdüren siyah-beyazlılar, maçın final bölümüne 23 sayı farkla önde girdi: 67-44.
Mücadelenin son periyodunda da üstünlüğü rakibine bırakmayan Beşiktaş, parkeden 80-63’lük galibiyetle ayrıldı.