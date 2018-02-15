MAÇ SONUCU: Beşiktaş Sompo Japan: 80 – Banvit: 63

Beşiktaş Sompo Japan, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Banvit’i 80-63’lük skorla mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu.

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