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MAÇ SONUCU: Beşiktaş Sompo Japan: 80 – Banvit: 63

Beşiktaş Sompo Japan, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Banvit’i 80-63’lük skorla mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu.
23:0615 Şubat 2018
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MAÇ SONUCU: Beşiktaş Sompo Japan: 80 – Banvit: 63

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit’i 80-63 mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabaka iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başlarken, ilk periyot 15-15’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta ipleri eline alan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 önde gitti. Üçüncü periyotta farkı açmayı sürdüren siyah-beyazlılar, maçın final bölümüne 23 sayı farkla önde girdi: 67-44.

Mücadelenin son periyodunda da üstünlüğü rakibine bırakmayan Beşiktaş, parkeden 80-63’lük galibiyetle ayrıldı.

14 Şubat 2018 PTT Erkekler Türkiye Kupası | Fenerbahçe Doğuş 80-83 Anadolu Efes PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u son topa kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 83-80'lik skorla mağlup etti. Yarı finale yükselen Anadolu Efes, Dartüşşafaka ile finale çıkma mücadelesi verecek. Maç öncesinde Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic tokalaşmazken karşılaşma esnasında zaman zaman atmosfer de gerildi. İlgili Haberi Oku

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