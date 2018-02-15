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MAÇ SONUCU: Astana 1-3 Sporting Lizbon | UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Astana'ya konuk olan Sporting Lizbon, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.
20:5415 Şubat 2018
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MAÇ SONUCU: Astana 1-3 Sporting Lizbon | UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Astana ile karşılaşan Sporting Lizbon, 7 dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1’lik galibiyetle tamamladı.

Ev sahibi Astana 7. dakikada Marin Tomasov’un attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Sporting Lizbon, 48. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes’in attığı golle beraberliği yakaladı.

Bu golden iki dakika sonra Gelson Martins ile durumu 2-1’e getiren Lizbon, 55’te Seydou Doumbia’nın attığı golle 3-1’lik üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Portekiz temsilcisi sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

İki ekip 22 Şubat’ta rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

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Etiketler
Astana Sporting Lizbon
Son güncelleme: 20:56 | 15.02.2018
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