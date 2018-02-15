MAÇ SONUCU: Astana 1-3 Sporting Lizbon | UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Astana'ya konuk olan Sporting Lizbon, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

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