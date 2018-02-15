Galatasaray resmi danışmanların görevine son verdi
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüp ve bağlı tüm kuruluşlardaki danışmanların görevine son verildiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, kulüp ve bağlı tüm kuruluşlarındaki resmi danışmanların görevlerine son verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulüp yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki resmi danışman kadrolarını iptal etmiştir. Yönetim, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray camiasının değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır.” ifadeleri kullanıldı.