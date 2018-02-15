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Galatasaray resmi danışmanların görevine son verdi

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüp ve bağlı tüm kuruluşlardaki danışmanların görevine son verildiğini duyurdu.
20:0715 Şubat 2018
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Galatasaray resmi danışmanların görevine son verdi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, kulüp ve bağlı tüm kuruluşlarındaki resmi danışmanların görevlerine son verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulüp yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki resmi danışman kadrolarını iptal etmiştir. Yönetim, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray camiasının değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır.” ifadeleri kullanıldı.

15 Şubat 2018 PFDK`dan Galatasaray ve Trabzonspor`a ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. İlgili Haberi Oku

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