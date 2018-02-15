Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar’dan sonra ikinci sürpriz

Başkan Aziz Yıldırım, geldiği günden beri kavgalı olduğu Birleşik F.Bahçe Vakfı Onursal Başkanı Aziz Yılmaz’la seçim öncesi arayı düzeltti. Yıldırım’ın bir başka muhalif Hamdi Akın’la da barış sağladığı ve yönetime almak istediği öğrenildi.

Mayısta yapılacak başkanlık seçimi öncesi gönül alıp, karşı cepheyi zayıflatmayı hedefleyen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım beklenmedik bir barışa daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde son seçimde rakibi olan Mehmet Ali Aydınlar'la sponsorluk anlaşması imzalayan ve el sıkışan Aziz Yıldırım, Birleşik Fenerbahçe Vakfı Onursal Başkanı Aziz Yılmaz'la da buzları eritti. Başkan seçildikten sonra, “Grupları gömeceğim” çıkışıyla Başta Aziz Yılmaz olmak üzere, F.Bahçeli gruplara cephe alan Başkan Yıldırım'ın bu çıkışı, seçim öncesi diğer aday Ali Koç'a karşı elini güçlendirme ve ittifakı büyütme çalışması olarak görülüyor.

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HAMDİ AKIN'LA DA ARAYI DÜZELTTİ

3 Temmuz sürecinde Başkan Aziz Yıldırım'a, “Hain ve şikeci” gibi ağır ithamlarda bulunan Yılmaz'la yapılan bu barış anlaşmasına mayıs ayına kadar yeni halkaların eklenmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan bir başka konu da Başkan Yıldırım'ın ağır şekilde tartıştığı ve kavga ettiği İşadamı Hamdi Akın'la arayı düzelttiği şeklinde. Koç'a karşı zengin bir yönetim kurulu oluşturmayı planlayan Yıldırım'ın, Akfen ve TAV'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a bir sonraki yönetim kurulunda yer alması için teklifte bulunacağı iddiaları da dillendiriliyor.

FUTBOL VAKFI'NA ELÇİ VE ÇİÇEK

Bu arada bir başka ilginç gelişme de önceki akşam yapılan Türk Futbol Vakfı'nın ödül gecesinde yaşandı. Daha önce Başkan Yıldırım'a rakip olan ve sert muhalefet eden Fener'in eski kaptanı Engin Verel'in Başkanı olduğu vakfın törenine F.Bahçe büyük teveccüh gösterdi. Başkan Aziz Yıldırım daha önce bu tür toplantı ve ödül törenlerine kimseyi göndermezken, TVF'nin gecesine Şekip Mosturoğlu katıldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın hem kulüp tüzel kişiliğini hem de kendisini temsilen çiçek yolladığı gözlendi.