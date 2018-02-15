Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
19:3515 Şubat 2018
0
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00’te başladı.  Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

15 Şubat 2018 Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe`ye Martin Skrtel müjdesi Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzakta olan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel'in, Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER