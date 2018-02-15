Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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