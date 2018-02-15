Dünya Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun ‘Sihirli’ penaltısını konuşuyor

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint Germain'i 3-1 yendiği maçta iki golle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı, tartışma konusu oldu. İngiliz efsane futbolcu Lineker'in başlattıüı tartışmaya Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Ferdinand da katıldı. Konu ise penaltı vuruşu öncesi topun yerden havalanması...

SKOR DIŞ HABERLER – UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nun en önemli maçı olarak gösterilen Real Madrid-Paris Saint Germain eşleşmesinde ilk ayak adeta nefes kesti. Paris Saint Germain’in deplasmanda öne geçtiği karşılaşmayı Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun biri penaltıdan olmak üzere iki golü ve Marcelo’nun tek sayısı ile 3-1 kazanmayı bildi. Ronaldo attığı iki golle tarihe geçerken, kullandığı penaltı nedeniyle de ilginç tartışma konusu yarattı.

Real Madrid’in 1-0 geride olduğu ilk yarının son dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo, vuruşu ile ağları havalandırmayı başardı. Topa gelmeden önce gözlerini kapatan yıldız futbolcunun vuruşundaki garipliği, İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker fark etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Lineker, “Eğer bunu bilerek yaptıysa bu Ronaldo’nun gerçekten özel olduğunu gösterir” yazdı. Lineker’in bu cümleyi kurmasının nedeni ise Ronaldo’nun kullandığı penaltı öncesi topun yerden çok hafif de olsa yükselmesiydi.

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Sadece çok dikkatli izleyicilerin fark edebileceği bir yüksekliğe ulaşan topa vole gibi vuran Ronaldo’nun bunu geçmişte antrenmanlarda sık sık denediği de öğrenildi. Manchester United’ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinan, Lineker’e cevap olarak, takım arkadaşı oldukları dönemde Portekizli yıldızın penaltı antrenmanı yaptığı sırada bunu sık sık denediğini yazdı. Ferdinand, yaptığı paylaşımda “Size yemin ediyorum. Bu çılgınca ama Ronaldo bu vuruşu antrenmanlarda yapardı” yazdı.

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Ronaldo’nun penaltısı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Portekizli yıldızın doğa üstü güçleri olduğuna inanlara kadar konu ile ilgili yorum yağmuru yaşandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ronaldo’nun sol ayağının rüzgarı ile topu kaldırdığını, bazı kullanıcılar ise çime baskı yaparak bunu başardığı gibi teorilerde bulundu

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‘KARA BÜYÜ YAPTI’

Dünyada büyük ses getiren penaltı vuruşu ile ilgili birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

– Ronaldo kara büyü yaparak topu havalandırdı. Böylece penaltı atışını vole vurur gibi kullanabildi

– Esrarengiz! Bir şey topa mı dokundu?

– Benden başka kimse penaltı öncesi topun yerden havalandırdığını fark etti mi? Esrarengiz… Buna neyin sebep olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok

– Ronaldo’dan acayip bir penaltı vuruşu… Kimse fark etti mi bilmiyorum ama top vuruştan önce havalandı. Böylece vuruş duran toptan çok vole gibi oldu

– Top Ronaldo vuruşu yapmadan önce yerden nasıl havalandı? Bir fikir olan var mı?