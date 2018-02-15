Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde bir takımla 100 golü aşan ilk futbolcu oldu.

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Paris Saint Germain'e attığı gollerle bir takımda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 golü geçen ilk futbolcu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fransız temsilcisi Paris Saint Germain’i 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, rekorlar kırmaya devam etti. Ronaldo, PSG'ye karşı attığı 2 golle ile Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 101'e yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 heyecanı! Dev maçta Asensio ve Cristiano Ronaldo sahnede! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gecenin merakla beklenen maçında Real Madrid, konuğu Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup ederken Liverpool ise Sadio Mane'nin 'hat-trick' yaptığı maçta deplasmanda Porto'yu 5-0'la geçti. İki maçın da rövanşı 6 Mart'ta oynanacak. İlgili Haberi Oku

33 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerinde ise Şampiyonlar Ligi'nde 116 kez rakip fileleri havalandırdı.

Portekizli futbolcu aynı zamanda 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 11. gole ulaştı ve üst üste 7 sezon en az 10 gol atan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu. Dünyaca ünlü futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 7 sezonundaki performansı şöyle:

2017-2018 – 10 gol

2016-2017 – 12 gol

2015-2016 – 17 gol

2014-2015 – 10 gol

2013-2014 – 17 gol

2012-2013 – 11 gol

2011-2012 – 10 gol