Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Paris Saint Germain'e attığı gollerle bir takımda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 golü geçen ilk futbolcu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fransız temsilcisi Paris Saint Germain’i 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, rekorlar kırmaya devam etti. Ronaldo, PSG'ye karşı attığı 2 golle ile Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 101'e yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.
33 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerinde ise Şampiyonlar Ligi'nde 116 kez rakip fileleri havalandırdı.
Portekizli futbolcu aynı zamanda 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 11. gole ulaştı ve üst üste 7 sezon en az 10 gol atan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu. Dünyaca ünlü futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 7 sezonundaki performansı şöyle:
2017-2018 – 10 gol
2016-2017 – 12 gol
2015-2016 – 17 gol
2014-2015 – 10 gol
2013-2014 – 17 gol
2012-2013 – 11 gol
2011-2012 – 10 gol