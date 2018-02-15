Cihan Bulut: İşyeri sahipleri, çalışanlara maç saatinde izin versin

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, iş adamlarına, cumartesi günü Kayserispor ile oynanacak maç saatinde çalışanlarına stada gelebilmeleri için izin vermesi çağrısı yaptı. Eto'o, Nasri ve Menez'in takımdan ayrılmasıyla ayda 1 milyon Euro borç yükünün azaldığını dile getiren Bulut, "Eto'o'nun finans yükü kulübümüze ağır gelmeye başladı. Kendisine Alanya'yı teklif ettik. Eto'o, 'Ben Konya'ya söz verdim' dedi" diye konuştu.

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Asbaşkan Şefik Öz, basın sözcüsü Cumhur Arıcı, yönetim kurulu üyesi Sezgin Özer ile Güray Kanan, Atilla Konuk Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Bulut, Antalyaspor’da başkanlık için zor bir dönemde zor bir göreve talip olduklarının bilincinde olduğunu dile getirdi. Zaman içerisinde yakın arkadaşlarının kendisine ateşten gölek giydiğini söylediğini aktaran Cihan Bulut, “Yine genel kurul olsa koşa koşa aynı göreve talip olduğunu söylemek istiyorum. Antalyaspor, mevcut durumdaki sıkıntılarından ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım iyi, şeffaf yönetim anlayışıyla çıkacaktır” dedi.

‘HİÇ KİMSENİN DIŞARIDA HESAPLAŞMA YOLUNA GİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Başkan olarak tüm kararları yönetim kurulu üyeleriyle aldıklarına değinen Cihat Bulut, transfer döneminde çalışmaların hocalar, scout ekibi, futbol şube sorumlusu ve finans ekibiyle görüşerek gerçekleştirdiklerini anlattı. Antalyaspor ile ilgili geçmişte sıkıntı yaşayanlara çağrıda bulunan Bulut, “Geçmiş dönemle sıkıntısı olan herkes, Antalyaspor ile ilgili hesabı olan varsa bu hesabını ağacın dallarındaki yapraklara yazsın, ilk rüzgarda o yapraklar toprağa dökülsün. Antalyaspor’da hiç kimsenin dışarıda hesaplaşma yoluna gitmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Robinho ALS hastalığına dikkat çekmek için acı biber yedi Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Robinho ALS hastalığını dikkat çekmek için acı biber yiyerek Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza'ya meydan okudu. İlgili Haberi Oku

71 HUKUK DOSYASI VAR

Transfer döneminde belli sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Bulut, istenilen futbolcuları transfer engeli nedeniyle son güne bıraktıklarını söyledi. Hukuk müşavirliğinde 71 dosya bulunduğunu aktaran Bulut, Giray Kaçar’ın ödemesini yapıp transfer gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Şeffaf yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Cihan Bulut, “Yarınlar Antalyaspor için çok güzel olacak. Biz iyi niyetli, samimi alışıyoruz. İş hayatında da prensibim vardır. Patron şirketine çalışırsa şirket büyür. Şirket patrona çalışırsa patron büyür. Amacımız Antalyaspor için çalışmak, ego peşinde olan yönetim değiliz. Son derece şeffaf, her şey açık yönetim kurulumuz var. Her şeyi yönetimde konuşuyoruz” dedi.

KULÜP KASASINA 25 MİLYON LİRA

Kulüp kasasına yönetim kurulu üyeleri aracılığıyla 25 milyon lira konulduğuna değinen Bulut, şunları söyledi: “Önemli projelerimiz var. Takımımızın morali iyi, ödemeleri yapıyoruz. Eksiklerimiz var ama elimizden geleni de yapıyoruz. Geçmişe dönük borçlarımız da var ama futbolcularımız anlayışla karşılıyor. Futbolcularımıza da teşekkür ediyoruz. Geçmişe dönük borçları da ödeyeceğiz.”

‘ETO’O’YA ALANYA’YI ÖNERDİK’

Eto’o’nun takımdan ayrılması hakkında Bulut, şunları söyledi: “Eto’o dünya yıldızı futbolcu. Antalyaspor katkılarından dolayı teşekkür ettik. Kalması için görüşmeler de yaptık. Yıl sonuna kadar bizim oyuncumuzdu. Israrlı şekilde 2 yıl sözleşme uzatmak istedi. Finans yükü kulübümüze ağır gelmeye başladı. Her ayın belli gününde parasını almak istiyordu. Takım içindeki adaleti sağlamak gerektiriyordu. Geciktirdiğimizde kabul etmeyeceğini söyledi. Daha önceden verilen sözün olduğunu ifade etti. Eto’o ya teşekkür ettim. Eto’o’yu Antalyaspor’umuza kazandıran ekip Konya’ya götüren ekiptir. Özel görüşmelerle gerekli mutabakata varmışlar. Ben en son sözleşmesini imzalamayacağımı söyledim. ‘Yırtıyorum’ dedim, daha sonra menajeri telefonla birilerini aradı. ‘Baba sözleşmeyi imzalamıyor’ dedi. O saatlerde mutlaka Antalyaspor’dan gitmek istiyorsan başka kulübe gidebilirsin dedik. Alanya’yı teklif ettik. Eto’o, ‘Ben Konya’ya söz verdim, belli bir rakam hesabıma yatırıldı’ dedi. 750 bin Euro almış. 650 bin Euro da menajeri almış. 500 bin Euro bizden alacağı vardı. Bir önceki dönemden de 300 bin Euro alacağı vardı. Giderken bize 2.1 milyon Euro bıraktı.”

‘ETO’O, NASRİ, MENEZ’İN GİTMESİYLE AYDA 1 MİLYON EURO BORÇ YÜKÜ AZALDI’

Cihan Bulut, Nasri ile 1.2 milyon Euro’ya anlaştıklarını, 200 bin Euro peşin ödeme yaptıklarını, kalanının taksitlendirildiğini belirtti.

Gazetecilerin, ‘Nasri, Eto’o ve Menez’in gidişiyle Antalyaspor’un borç yükü azaldı mı?’ sorusuna Bulut, “Evet borç yükü azaldı” diye cevap verdi. Kulübün 205 milyon lira borcu bulunduğunu aktaran Bulut, “Toplamda aylık 1 milyon Euro civarında borç yükümüz azaldı. Gelir kaynaklarımız da olacak. Önümüzdeki projelerle kulübe birkaç kaynak sağlayacağız. Kasa kolaylığı adına bizler kendi paramızı koyuyoruz. Borç yükü fazla olabilir ama projelerle ödenebilmesinin sağlanması önemli. Akaryakıt istasyonu, sağlık projelerimiz var” dedi. Cihan Bulut, kulüpte bazı oyuncuların paralarının 3 ay sonra da ödense sorun etmediğini, Antalyaspor’u sevdiğini belirtmesine rağmen bazı futbolcuların gününde ödeme yapılmamasını sorun ettiğini dile getirdi.

İŞ ADAMLARINA ÇALIŞANLARINA MAÇ SAATİ İZİN VERİN ÇAĞRISI

Bulut, cumartesi günü saat 13.30’da Antalya Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacaklarını hatırlattı. Taraftarlardan tribünde takımı desteklemesini talep eden Bulut, iş adamlarına da çağrı yaptı. Bulut, “Cumartesi günü oynanacak maça herkesi bekliyoruz. İş adamları, Antalya’daki girişimcilerden cumartesi günü maç saatinde çalışan personeline izin vermesini rica ediyoruz. Tribünü tıklım tıklım doldurmak istiyoruz. Düşmeyeceğiz. Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Bu kritik maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızla barışığız. Onlar tribünde, biz yönetimde, teknik ekip futbolcular sahada yer alacağız” dedi.

ASBAŞKAN ÖZ: EL KABİR’İN GİTTİKÇE ARTAN TALEPLERİ VAR

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz de Charles ile sözleşmenin uzatılması yönünde ilk görüşmeyi yaptıklarını anlattı. Futbolcularla morallerin yükselmesi açısından kontrat uzatılacağının görüşülmesinin önemini aktaran Öz, “Charles, Antalya’yı sevdiğini başka teklifler gelmesine rağmen bizimle anlaşmak için gayrette bulunacağını söyledi. Charles ile ilgili sıkıntı yok. Ligden düşmeyeceğiz. Hocalarımızın çalışmak istediği sporcuların hepsiyle çalışacağız. 9 futbolcu var. Hocanın verdiği rapor doğrultusunda kararlar vereceğiz. El Kabir’in sürekli talepleri var. Bu konuda hocamızın kuralları var. Her sporcuya eşit davranma ve hiç bir sporcuya farklılık yapmama doğrultusunda da karar vereceğiz. Bizim sporcumuz, biz idare etmekle sorumluyuz, hocamızın raporu doğrultusunda yönetim olarak karar vereceğiz. Kulüp ilkelerimizden taviz vermeden davranıyoruz” diye konuştu.