‘Beşiktaş’tan sonra artık hiçbir şey beni şok edemez!’

Leipzig'in Napoli ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynayacağı mücadele öncesinde orta saha oyuncularından Diego Demme ile Vodafone Park'ta gürültüden dolayı sorun yaşayan Timo Werner açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ı hatırlattı.

Verdiği röportajda Napoli’nin stadı San Paolo’nun atmosferi sorulan Demme, “Biz her şeye hazırız. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile oynamışlığımız var, bu bize yardım eder. Beşiktaş’ın stadından daha gürültülü olması imkansız” dedi.

AKLI ORADA KALMIŞ!

Werner ise, Beşiktaş’tan sonra hiçbir atmosferin kendisini şok etmeyeceğini söylerken; “Atmosfer güzel olacak ama İstanbul sıra dışıydı. Avrupa’da bir daha böyle bir şey yapar mıyım, bilemiyorum. İstanbul’daki gibi hiçbir yerde olamaz. Oynadığım herhangi bir stattan çok çok fazla gürültülüydü. Beşiktaş ile Avrupa’daki en uç atmosferi yaşadım, artık hiçbir şey beni şok edemez. Bir hafta sonra Dortmund’da oynadık, nasıl söyleyeyim, bana çok yumuşak geldi.” ifadelerini kullandı.

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