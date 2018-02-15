Beşiktaş kafilesi Konya’da coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı şehre ulaştı. Siyah beyazlıları coşkulu bir taraftar kitlesi karşıladı.

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