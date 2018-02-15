Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’ye Martin Skrtel müjdesi

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzakta olan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel'in, Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe’ye Martin Skrtel müjdesi. Sakatlığını atlatan Slovak futbolcu pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlıyor. Sktel’in Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.

beİN Sports’un haberine göre; Neto’dan sonra Skrtel’in de dönmesi ile stoper pozisyonunda rahatlayacak olan Teknik Direktör Aykut Kocaman,sezonun son bölümüne yaklaşılırken yeni sakatlıkların da önüne geçmeye çalışıyor.

Futbolcuların yaşayabilecekleri kas ve adele sakatlıkları sağlık ekibi tarafından yapılan ön testlerle engellenmeye çalışıyor. Her antrenman öncesi kan değerlerinde ölçümler yapılan sarı lacivertli futbolcular çıkan sonuçlara göre günlük olarak dinlendiriliyorlar. Restorandaki silahlı çatışmadan `milli dram` çıktı Trabzon'da geçen hafta bir restoranda yaşanan silahlı çatışmada bir kişiyi yaralayan kişinin milli boksör İskender Aydın olduğu ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Buna göre dinlendirilen ya da antrenmanların ikinci bölümlerinde takımdan ayrılan yorgunluk ibaresi gözlenen oyuncuların sakatlık yaşamasının önüne geçiliyor.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Vincent Jansenn’den de haber ver. Hollandalı Oyuncunun tetkikleri Hollanda milli takımı ve Tothenham yetkilileri ile birlikte ortak bir çalışma ile gerçekleştirilirken, oyuncunun ayak baş parmağının altındaki ödemin hala devam ettiği öğrenildi.

Cerrahi müdahalenin yapılmasının imkansız olduğu için beklemekten başka çaresi olmayan sağlık heyetinin ay başında yeniden MR çekilerek durumuna bakılacağı bildirildi. Jansenn’in yaklaşık bir ay daha takıma katılması beklenmiyor.