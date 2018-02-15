Beşiktaş Bayern münih maçı ne zaman hangi kanalda? BJK Şampiyonlar Ligi maçı hangi gün?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu mücadelelerinin başlaması ile birlikte Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, hangi gün aramaları da Google'da trend oldu. Son 16 turu ilk maçlarında dördü tamamlandı. Zorlu grubunu lider olarak tamamlayan Beşiktaş, tüm hızıyla Bayern Münih maçının hazırlıklarına devam ediyor. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta? İşte Şampiyonlar Lig son 16 turunda oynanan maçların sonuçları...

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirerek uzun yıllar konuşulacak bir başarıya imza attı. Son 16 turunda da rakibi Alman devi Bayern Münih oldu. Beşiktaş Bayen Münih Şampiyonlar Ligi maçının yayın saati ve kanalı da belli oldu. Taraftarların heyecan içinde beklediği maçın saatini, kanalını ve maç ile ilgili yorumları haberimizde bulabilirsiniz. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE SON 16 MÜCADELERİ BAŞLADI! İŞTE SONUÇLAR…

Basel 0 – 4 Manchester City

Juventus 2 – 2 Tottenham Hotspur

FC Porto 0 – 5 Liverpool

Real Madrid 3 – 1 Paris Saint Germain

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ettiği Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü saat 22.45’te oynanacak. İkinci maç yani Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Vodafone Park Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bayern Münih Beşiktaş ilk maç, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22.45’te TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak. Hangi kanalda olduğunu araştırırken TRT1'de Bayern Münih Beşiktaş maçının şifresiz olacağını öğrenen Beşiktaşlı taraftarlar adeta havalara uçtu.

BAYERN MÜNİH KALECİSİ NEUER BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sezon sık sık sakatlık problemleri yaşayan Alman devinde Dünya'nın en iyi kalecisi olarak gösterilen Manuel Neuer, Beşiktaş eşleşmesinde rövanş maçında sahalara dönebilir. Alman eldivenin Almanya'da oynanacak ilk maçta forma giyme şansı olmayabilir.

‘BELKİ BAYERN MÜNİH DE ÜZÜLMÜŞTÜR'

Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi 2. turunda Bayern Münih ile eşleşmeleriyle ilgili olarak ise ‘Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta hepsi çok büyük takımlar ama Beşiktaş da büyük takım. Elemek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş da kimse için kolay takım değil. Bayern Münih dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bizim için keyfili olacak. Gelen ağam giden paşam. Ben ümitliyim. Çünkü Beşiktaş çok farklı bir futbol oynuyor. Futbolcularımıza hocamıza güveniyorum. Ben çok rahatım. Çıkıp topumuzu oynayacağız. Böyle büyük takımla oynamak da yönetici olarak benim için gurur kaynağı. Bilmiyorum belki Bayern Münih de üzülmüştür Beşiktaş'la eşleştiği için. Bahtımız Almanya ile açıldı, Leipzig vardı” dedi.

THOMAS MÜLLER “ÇEKTİĞİMİZ KURUDAN MEMNUNUM”

Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in yıldız ismi Thomas Müller ise “Çektiğimiz kurudan memnunum. İlk maçımızı Münih'te oynayacağız. Buradan istediğimiz skor ile İstanbul'a gitmek istiyoruz. İkinci maçta çok dikkatli olmamız lazım.” şeklinde konuştu.

ROBBEN “KARİYERİMDE BEŞİKTAŞ'A KARŞI HİÇ OYNAMADIM”

Bavyera ekibinin Hollandalı yıldızı Robben de Beşiktaş'a karşı ilk kez oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Robben “Güzel bir kura. Daha önce kariyerimde Beşiktaş'a karşı hiç oynamadım. 2 maçta da dikkatli olmamız lazım. Gruplarında Leipzig'i iki kez yenmiş bir takım Beşiktaş. Ama ilk maçımızı evimizde oynayıp, iyi bir skor ile başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MATTHAUS: “BAYERN MÜNİH'İN TURU KESİN GEÇECEĞİNİ SÖYLEMEK ZOR”

Alman futbolunun bir diğer efsane ismi Bayern Münih'in unutulmaz kaptanı Lothar Matthaus da Beşiktaş kurası ile ilgili olarak, “Herkes Türkiye'de oynanacak maçın ne kadar zor olacağını biliyor. Orada muazzam bir gürültü olacak ve bu durum ne kadar profesyonel de olsan oyuncuların sinirlerini bozup kontrol kaybına neden olabilir. Tabii Beşiktaş bir Manchester City ya da Barcelona olmasa da Bayern Münih'in turu kesin geçeceğini söylemek zor” değerlendirmesinde bulundu.