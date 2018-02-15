Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı kadrosunu açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının kadrosunu açıklarken Dusko Tosic ve yeni transfer Cyle Larin kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmalarının yer aldığı program, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın saat 20.00’de Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geleceği maç için bugün Konya’ya giderek kampa girecek.

Öte yandan siyah beyazlıların resmi Twitter hesabından Konyaspor maçının kadrosu açıklandı;