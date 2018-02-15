Aziz Kocaoğlu: İzmir’in 30-35 bin kişilik bir stada ihtiyacı var

İzmir Spor Tarihi Sempozyumu'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Stat bizim işimiz değil ama iki tane biz yaptık, üç tane de hükumet yapıyor. Buca Stadı ile birlikte toplam altı tane stat işimizi görür ama İzmir'in uluslararası müsabakalar için en az 30 - 35 bin kişilik bir stada acil olarak ihtiyacı var" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği İzmir Spor Tarihi Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmir’in Türk spor tarihi açısından öneminin ele alındığı sempozyum dokuz ayrı oturumda gerçekleştirildi. Çok sayıda araştırmacı ve akademisyen yaptıkları sunumlarda birbirinden çarpıcı bilgiler paylaştı. İzmir’in stat ihtiyacı doğrultusunda Bornova Belediyesi ile birlikte 10 bin kişilik Bornova Stadını ve 15 bin kişilik Tire Stadını kente kazandırdıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Tabii stat bizim işimiz değil ama iki tane biz yaptık, üç tane de hükumet yapıyor. Buca Stadı ile birlikte toplam altı tane stat işimizi görür ama İzmir’in uluslararası müsabakalar için en az 30 – 35 bin kişilik bir stada acil olarak ihtiyacı var” diye konuştu.

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“Çok amaçlı spor salonları kurduk”

1971 yılında Akdeniz Oyunları ve 2005 yılındaki Universiade Yaz Oyunları sayesinde İzmir’in önemli bir spor altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:“Bunların dışında bize bağlı beldelerde çok amaçlı spor salonları kurduk. Yakında Foça Gerenköy’de 27.’sini açacağız. Bornova Belediyesi ile birlikte Atatürk Spor Salonunu yaptık. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na Buz Sporları Salonu yaptık Buradan yetişen çocuklarımız gençlerimiz başarıdan başarıya koşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün 37 branşta 5 bin lisanslı sporcuyla Türk sporuna hizmet veriyor.”

“Altyapı tamamlandı gelişim başladı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sempozyumun açılış bölümünde yaptığı konuşmada, kentin spor tarihinin irdelenmesi ve bu yolla geleceğe ışık tutulmasının önemini vurguladı. İzmir’in, tarihi boyunca hep Batı’yla iç içe olmuş, modernliğiyle öne çıkmış, sosyal ve kültürel etkinliklere öncülük etmiş bir kent olduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, ülkemizde futbol, at yarışı, atletizm, bisiklet, yüzme ve kayık yarışları gibi modern sporların, levantenlerin de etkisiyle ilk önce İzmir’den başladığını söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu, Türkiye’nin resmi anlamda ilk futbol takımının Bornova’da 1800’lerin sonunda kurulduğunu, halen profesyonel liglerde faaliyet gösteren Türkiye’nin en köklü kulüplerinin de İzmir’de bulunduğunu dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “14 yılda altyapı konusundaki bütün eksiklerimizi tamamlamak için büyük gayret içindeyiz. Bu konuda Türkiye’nin en fazla yatırım yapan kenti olduk. Bir kentin kalkınması, ekonomik olarak büyümesi, beraberinde birçok artıyı da getiriyor. Bugün İzmir bir kalkınma trendine girmeseydi, belki ne Göztepe ne de Altınordu bu noktaya gelemeyecekti. İnanıyorum ki, yarın Karşıyaka, Altay ve Bucaspor da bu gelişimi gösterecek” açıklamasında bulundu.

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Devamı gelecek”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise böyle bir bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Türk spor tarihi ile ilgili birçok konunun ve sporun birçok branşının ele alındığı oturumlarda Türk sporunun tarihsel gelişimine de ışık tutacağız. Böyle önemli bir sempozyuma destek olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kente önemli spor tesisleri kazandırdıklarını, gençlerin spor yapabileceği tesisler kurduklarını söyledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş ise 8 bin 500 yıllık tarihe sahip İzmir’in ülkemizde modern sporların ilk kez yapıldığı şehir olma özelliğini de taşıdığını vurgulayarak, “Sempozyumu gelecek yıllarda da devam ettirmenin kentimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu konuda bizle işbirliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kapılarını bize açan Yaşar Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.