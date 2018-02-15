Antonio Conte’ye basın toplantısında Jose Mourinho sürprizi

Chelsea menajeri Antonio Conte'nin düzenlediği basın toplantısında, İtalyan teknik adama rakibi Jose Mourinho'nun imzaladığı United forması sunuldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin teknik direktörü Antonio Conte, düzenlediği basın toplantısında ilginç bir sürprizle karşılaştı. Conte’ye arkasında adının yazdığı ve uzun süredir kavgalı olduğu Jose Mourinho tarafından imzalanan bir Manchester United forması verilmek istendi.

Organizasyon ise İtalyan komedi programı Le Lene’ nin yapımcılarından Stefano Corti ve Alessandro Onnis tarafından düzenlendi. İkili, geçtiğimiz ay Mourinho’ya haberi olmadan arkasında Conte’nin isminin yazılı olduğu Manchester United formasına, “Bir numaralı hayranım Antonio’ya” diye imza attırmıştı.

Chelsea’nin Hull City’le FA Kupası’nda karşılaşacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Conte’nin yanına yaklaşan Corti, Conte’ye elindeki tabletle bir video mesaj gösterdi.

Ağırlıklı olarak İtalyanca konuşulan videodaki ses ise şöyle diyordu: “Antonio, sana bir elçi ve yeni arkadaşın Jose Mourinho’dan bir hediye gönderdik! Seni çok sevdiğini söyledi, gönderdiği hediyenin üzerinde ne yazdığına bak: ‘Arkadaşın, Jose’.”

Conte ise kendisine verilen bu hediye karşısında sadece gülmekle yetindi ve hediyeyi kabul etmedi.

Conte’nin yanında oturan kulübün basın sorumlusuysa toplantıya devam edebilmek için Corti’den konuşmasını sonlandırmasını istedi.

Premier Lig yayın hakları, 5 milyar Euro`ya satıldı! İngiltere Premier Lig yayın hakları, 3 yıllığına SKY ve BT Sport'a 5 milyar Euro karşılığında satıldı. İlgili Haberi Oku