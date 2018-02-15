Ali Koç’tan Barcelona’ya 57 milyon Euro’luk imza!

Fenerbahçe Başkan Adayı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Barcelona'nın Beko ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzatan sözleşmeye imza attı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Beko ile olan sponsorluk anlaşmasını 3 yıllığına uzattı. İmza törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da katıldı.

Barcelona’nın Beko ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının yenilmesine kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, futbolcu Gerard Pique ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç katıldı.

Barcelona formasının kolunda yer almaya devam edecek Beko, aynı zamanda antrenman formasının ön ve arka kısmında yer alacak. 3 yıl için yapılan bu anlaşmadan Barcelona, 57 milyon euro gelir elde edecek.

İmza töreninde konuşan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, “Kendi alanında lider bir marka ile olan bu ortaklık dünya futbolunun liderliğini sürdürmek için gerekliydi” ifadelerini kullandı.

Ali Koç ise, “Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan FC Barcelona ile sponsorluk anlaşmasını uzattığımız için mutluyuz” dedi.