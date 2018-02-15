Aksel Lund Svindal’dan tarihi zafer!

Norveç adına yarışan 35 yaşındaki kayakçı Aksel Lund Svindal, Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini erkekler iniş kategorisinde kazandığı altın madalya ile tarihe geçti.

Güney Kore’de yapılan 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda tarihi bir zafer yaşandı. Norveçli kayakçı Aksel Lund Svindal, Alp disiplini erkekler iniş kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nın 6. gününde 1.40.25’lik derecesi ile zafer kazanan 35 yaşındaki Aksel Lund Svindal, Alp disiplininde şampiyonluk yaşayan en yaşlı sporcu oldu. Bir diğer Norveçli sporcu Kjetil Jansrud 1.40.37’lik derecesiyle gümüş, İsviçre adına yarışan Beat Feuz ise 1.40.43’lük derecesiyle bronz madalya aldı.

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Aksel Lund Svindal, Rusya’da düzenlenen 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları’nda 4. olurken, Kanada’nın ev sahipliğini yaptığı 2010 Vancouver Kış Olimpiyat Oytunları’nda ise 2. sırada yer almıştı.