Ahmet Nur Çebi: “Fikret Orman olmadığında başkanlığa aday olurum”

Beşiktaş’ın 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın aday olmaması durumunda başkanlığa aday olacağını söyledi. Çebi, Quaresma'nın kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddialarına ilişkin ise, "Disiplin yönetmeliklerine uygun olmayan futbolcuya ceza veriyoruz. Sonuç itibariyle hepsi bu yönetmelikleri kabul etmeyerek haksız ceza verdiklerini düşünüp FIFA’ya şikayet ediyorlar. Biz de kendi savunmamızı yapacağız" dedi.

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul’daki bir üniversitede öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, en büyük sorunun zamanın yetmemesi olduğunu ifade ederek, “Ya Beşiktaş ya iş. Gerçekten hangi tarafta başarılı olmak istiyorsanız seçmek zorundasınız. İş hayatına atılın profesyonel olun ve statta destekleyin. Ya da işinizi gücünüzü bırakıp Beşiktaş'la uğraşın” diye konuştu.

Göreve ilk geldiklerinde Beşiktaş'ın çok zor günleri olduğunu belirten Çebi, “Çok borcumuz vardı ve insanlar kapıya geliyordu. Kimisi hukuki icra yoluyla geliyordu, kimisi ise sert tavırlarla hareket ediyordu. Bu işi kolay bir şekilde değiştirdim. Tek tek hepsiyle görüşüp durumları anlattım. Onlara karşı dürüst oldum ve bu sorunları çözdük” şeklinde konuştu.

“FİKRET ORMAN AYRILIRSA BAŞKANLIĞA GELİRİM”

Çebi, ileride başkan adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, “Herkesin gönlünde Beşiktaş'ta maç seyretmek, taraftar olmak, genel kurul üyesi olmak ve hatta başkanlığa gelmeyi istemeniz lazım. O yola doğru giderken nezaketi ve saygıyı bozmadan yaptığınız taktirde Beşiktaş'a katkı verirsiniz. 6-7 sene mücadele verdim Fikret Bey ayrılmışsa o zaman başkanlığa gelirim. Bu benim görevim ve kimse kusura bakmasın ben aday olurum. Biri gelip gidecek ki herkes görev alacak” açıklamasını yaptı. Beşiktaş`tan flaş Quaresma açıklaması! Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile ilgili basında çıkan haberlerin ardından resmi siteden bir açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

QUARESMA’NIN FIFA’YA BAŞVURUSU

Quaresma’nın disiplin cezası nedeniyle kulübü FIFA’ya şikayet ettiği iddialarına açıklık getiren Çebi, “Futbolcuyla bir kontrat imzaladığımızda disiplin sevki sözleşmesi de imzalıyoruz. Belirli bir şeylerden bütün oyuncuların ders alması için cezalar veriliyor. Futbolcunun yapacağı şeyler belli. Kart görürken dikkat edecek. Kart görmenin sonucunda Beşiktaş'a zarar veriyorsun. Durum sadece Quaresma durumu değil. Disiplin yönetmeliklerine uygun olmayan futbolcuya ceza veriyoruz. Sonuç itibariyle hepsi bu yönetmelikleri kabul etmeyerek haksız ceza verdiklerini düşünüp FIFA'ya şikayet ediyorlar. Biz de kendi savunmamızı yapacağız. Biz bunu bir daha yapmasınlar diye yapıyoruz. Bu cezayı diğer arkadaşlar da görsün yapmasın” dedi.

“TFF ADİL DEĞİL”

Caner'in durumundan herkesin ders alması gerektiğini söyleyen Çebi, “6 maç aldığı hareketi görüp başka takımdakiler bunu yapıyorsa bunlara ders olmamış. 6 değil 16 maç vermek lazım o zaman. Ben 2 takım futbolcularının kollanıp idare edildiğini düşünüyorum. Oyun oynanırken kural değişmez. Başkası yaptığında aynı ceza verilmiyor. TFF bu konularda adil değil. Adaletsizlik yaptıkları takdirde Türk futbolu huzuru bulamaz” ifadelerini kullandı. TFF`den Caner Erkin savunması! Caner Erkin'e görüntüler üzerinden verdiği 6 maçlık ceza nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan Türkiye Futbol Federasyonu, konu ile ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku