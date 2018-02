Adem Kılıçcı kimdir? Survivor Adem Kılıçcı nereli ve kaç yaşında? Akdeniz Oyunlarında Gümüş madalya sahibi…

Adem Kılıçcı, Survivor 2018 kadrosunda All Star takımı için yarışacak. Survivor takipçilerinin önceki sezonlardan hatırladığı Adem Kılıçcı Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanmıştı. Peki Survivor Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

urvivor yeni sezonunda bir çok efsane yarışmacı geri döndü. Biri de boksör olan Adem Kılıçcı. ‘Yarım kalan hikayemiz var’ sözleri ile Survivor 2018 All Star’a katılan Adem Kılıçcı kimdir, spor kariyerindeki başarılar neler merak ediliyor. İşte Adem Kılıçcı’nın hayat hikayesi…

ADEM KILIÇCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. Kılıççı’nın boyu 1.89 olup, spora karşı merakı küçük yaşlarda başlamıştır. İstanbul’a gelen Kılıççı, Fenerbahçe altyapısında ‘boks’ alanında kendini geliştirmiştir. Başarıları ise; 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonu’nda gümüş madalya, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya, 2009 yılında yapılan Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2013 yılında Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı.

SURVIVOR'DA FİNALE KALMIŞTI

Survivor 2017’de finale kalan Adem Kılıççı, ikinci oldu. Ogaday Çalışkan ise şampiyon oldu. Kılıççı’nın yarışmadaki sözleri, başarıları, tartışmaları gündemde kendini korumuştu. Yarışmada kendisiyle ilgili şu açıklamaları dikkat çekmişti: Biz buraya hasret çekmeye geldik, açlık çekmeye geldik, gurbet çekmeye geldik, her türlü entrikaya, her türlü yalana göğüs germeye geldik. Hayatı geriden gelip yakalamayı seven bir insanım.

KANINDA YASAKLI MADDE BULUNDU

Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio’da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio’ya gidememiştir.

‘YARIM KALAN HİKAYEMİZ VAR’

Survivor 2017'ye ünlüler takımından katılan Adem Kılıççı, Ogeday ile birlikte canlı SMS oylamasına çıkmış halk oylaması sonucunda Survivor 2017 ikincisi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2018'de mücadele edeceğini açıklan Adem Kılıçcı, “Yarım kalan bir hikayemiz var” sözleriyle bu sene de iddialı olduğunu belirtmişti.