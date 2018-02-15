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15 Şubat TV8 yayın akışında neler var? Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı?

Başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor 2018 hangi günler yayınlanacak merak ediliyor. Ekranlara bomba gibi giriş yapan Survivor, TV8 yayın akışı içinde yer alıyor mu 15 Şubat günü yayınlanacak mı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 15 Şubat TV 8 yayın akışında neler yer alıyor ? Survıvor bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...
00:1215 Şubat 2018
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15 Şubat TV8 yayın akışında neler var? Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı?

Başladığı günden itibaren reyting sonuçlarında en üst sıralarda olmayı başaran Survivor 2018, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Henüz Survivor hangi günler yayınlandığını bilmeyen izleyeciler ise Google üzerinden TV8 yayın akışını araştırarak bugün Survivor var mı öğrenmeye çalışıyor. Peki 15 Şubat TV 8 yayın akışında neler yer alıyor? İşte TV8 yayın akışı ve bugün Survivor 2018 var mı sorusunu cevabı…

15 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ SURVİVOR 2018 VAR M?

Survivor 15 Şubat Perşembe günü ekranlar da olacak. Yayın akışına göre Survivor 15 Şubat Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak.

SURVİVOR 2018 ALL STAR HANGİ GÜNLER VAR?Survivor 2018 All Star perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Hakan Hatipoğlu

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Marcus

SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMINDA KİMLER VAR?

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kıllıççı

Nagihan Karadere

Ümit Karan

Ecem Karaağaç

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Son güncelleme: 00:31 | 15.02.2018
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