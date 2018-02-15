15 Şubat TV8 yayın akışında neler var? Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı?

Başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor 2018 hangi günler yayınlanacak merak ediliyor. Ekranlara bomba gibi giriş yapan Survivor, TV8 yayın akışı içinde yer alıyor mu 15 Şubat günü yayınlanacak mı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 15 Şubat TV 8 yayın akışında neler yer alıyor ? Survıvor bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

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