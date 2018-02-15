15 Şubat TV8 yayın akışında neler var? Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı?
Başladığı günden itibaren reyting sonuçlarında en üst sıralarda olmayı başaran Survivor 2018, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Henüz Survivor hangi günler yayınlandığını bilmeyen izleyeciler ise Google üzerinden TV8 yayın akışını araştırarak bugün Survivor var mı öğrenmeye çalışıyor. Peki 15 Şubat TV 8 yayın akışında neler yer alıyor? İşte TV8 yayın akışı ve bugün Survivor 2018 var mı sorusunu cevabı…
15 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ SURVİVOR 2018 VAR M?
Survivor 15 Şubat Perşembe günü ekranlar da olacak. Yayın akışına göre Survivor 15 Şubat Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak.
SURVİVOR 2018 ALL STAR HANGİ GÜNLER VAR?Survivor 2018 All Star perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Cumali Akgül
Birsen Bekgöz
Ramazan Kalyoncu
Gizem Kurtulan
Hakan Hatipoğlu
Melih Özkaya
Yağmur Banda
Nevin Yanıt Baltacı
Anıl Berk Baki
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Marcus
SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMINDA KİMLER VAR?
Hilmi Cem İntepe
Merve Aydın
Murat Ceylan
Sahra Işık
Nihat Doğan
Damla Can
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Adem Kıllıççı
Nagihan Karadere
Ümit Karan
Ecem Karaağaç