Yerli futbolculardan büyük fedakarlık

Sportif AŞ'de görevli yönetici Abdürrahim Albayrak'ın dile getirdiği sırrın altından 'yerli fedakarlığı' çıktı. Fesih hakkı doğmaması için yabancılara 4 ay geriden ödeme yapan eski yönetim, yerlilere ise para yerine senet verdi. Bu futbolcular 7 ayın ardından ilk transfer taksitlerini geçen hafta aldı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak’m, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı, “Oyuncular bana 4 değil, 7 aydır para alamıyoruz dediler” açıklamasının perde arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.

Dursun Özbek yönetimi son 4 aya kadar yabancı oyunculara serbest kalmamaları için ödeme yaparken, yerli oyunculara ise UEFA’ya gönderilen ‘alacağımız yoktur’ imzası karşılığında senet verildiği öğrenildi.

Bu olay yeni yönetim tarafından geçen hafta yapılan ödeme sonrası futbolcularla yenilen yemek sırasında ortaya çıktı. Yerli oyuncuların, aylarca para alamamalarına rağmen kulübe ceza gelmesini önlemek için UEFA’dan istenen ‘alacağımız yoktur’ yazısını imzaladıkları, bunun karşılığında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kendilerine yine ileri tarihli senetler verildiği bildirildi.

(Erhan Telli/Habertürk)

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