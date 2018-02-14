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Volkan Demirel’den Twitter’da olay yaratan Caner Erkin paylaşımı

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, sabah saatlerinde Twitter'da yapılan bir paylaşımı kendi hesabından retweet edince ortalık karıştı. Paylaşım kısa süre sonra geri çekildi
12:3814 Şubat 2018
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Volkan Demirel’den Twitter’da olay yaratan Caner Erkin paylaşımı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla olay yarattı.

Twitter’da yapılan bir paylaşımı kendi hesabından retweet eden sarı lacivertli oyuncu, kısa bir süre sonra bu paylaşımı geri çekti.

Yapılan paylaşımda PFDK tarafından Caner Erkin’e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir yazı yer alıyordu.

İşte o paylaşım;

“Fatih Terim – Ceza Almadı – GS

Muslera – Ceza Almadı – GS

Emre Belözoğlu – Ceza Almadı – BSK

Volkan Demirel – Ceza Almadı – FB

Caner Erkin – 6 Maç – BJK

Kuralın sonuna;İş bu cezalar Beşiktaş’a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin…”

Etiketler
beşiktaş Caner Erkin Fenerbahçe volkan demirel
Son güncelleme: 12:40 | 14.02.2018
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