Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Fenerbahçe 1-3 VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 20. haftanın dev maçında Vakıfbank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 29-27, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20’nci hafta maçında VakıfBank deplasmanda Fenerbahçe’yi 29-27, 25-17, 21-25 ve 25-20’lik setlerle 3-1 yendi. Karşılaşmanın ilk ve ikinci setinde teknik molaları 12-10 önde geçen VakıfBank; ilk seti 29-27, ikinci seti de 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti Fenerbahçe 25-21 önde bitirerek skoru 2-1 yapsa da sarı-siyahlılar dördüncü seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı. Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde günün sonuçları şu şekilde:

Beşiktaş – Çanakkale Bld.: 3-1

Halkbank – Nilüfer Bld.: 2-3

Seramiksan – Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Bursa B.Şehir Bld. – İlbank: 3-0

Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. – Galatasaray 0-3

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