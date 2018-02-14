Vagner Love’dan Quaresma’ya övgü dolu sözer

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vagner Love, kendisine gol hedefi koymadığını belirtirken amacının takıma maç kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar kendisine bir gol hedefi koymadığını belirten Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Vagner Love, “Gol atmak benim işim. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum” dedi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası'nda imza gününe katıldı. Organizasyon öncesi kendisine gösterilen sevgi gösterilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Love, “Bu karşılamada sizi burada görmek çok güzel. Geldiğimden beri gösterilen bu sevgi çok özel. Bu ilgiyi, bu sevgiyi saha içerisinde en iyi oyunuma cevaplamak istiyorum. Bugün bütün çiftlere güzel bir sevgililer günü diliyorum. Ben iyi geçiriyorum sevgililer günümü” açıklamasında bulundu.

Ligde her zaman maç maç hazırlandıklarını dile getiren Love, “İlk başta Konya maçımız var. Maç maç düşünmemiz lazım. Cuma günü çok zor bir maç oynayacağız. Şu an Bayern ve Fenerbahçe karşılaşmasını düşünmüyoruz. Bütün hazırlığımızı bu maç için yapıyoruz. Bayern Münih mücadelesini Konyaspor maçından sonra düşünmeye başlayacağız” diye konuştu. İngiliz Guardian`dan Beşiktaş analizi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile oynayacağı maç ile ilgili İngiliz gazetesi Guardian'dan analiz geldi. İlgili Haberi Oku

“REKABETİN SONUNDA KAZANAN BEŞİKTAŞ”

Takımdaki diğer forvet oyuncularıyla birlikte girdikleri rekabetin sonunda kazananın Beşiktaş olacağını ifade eden sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, “Alvaro Negredo ile aramızda kesinlikle bir rekabet yok. Eğer bir rekabet olursa da Beşiktaş’ın yararına bir rekabet olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışacak. Takımımıza yardımcı olmak, bireysel olarak kendimize yardımcı olmak demek aslında. Ben de oynasam, Negredo da oynasa, Larin de oynasa gol atmasını diliyorum. İyi bir rekabet olacak. Ama sonunda kazanan Beşiktaş olacak” şeklinde konuştu.

“QUARESMA BÜYÜK FUTBOLCU”

Quaresma'nın büyük bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Brezilyalı yıldız, “Beni burada en iyi karşılayan oyunculardan birisi kendisi. En başta geliyor. Saha dışında birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Muhakkak saha dışı ilişkilerimizi saha içerisinde de birbirimize alışmamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“UFAK FARKLAR LİGİN İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Spor Toto Süper Lig’de yaşanan rekabetin ligin kalitesini ortaya çıkardığına dikkat çeken Love, “Büyük takımlar birbirleriyle mücadele ediyor. Diğer takımlar da aynı şekilde kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Son haftaya kadar bu rekabetin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

“GOL ATMAK BENİM İŞİM”

En iyi yaptığı işin gol atmak olduğunu söyleyen Vagner Love, şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlarıma yardım etmek için benim gol atmam gerekiyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum.”