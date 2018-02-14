UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 heyecanı başladı! İlkay coştu City avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı başladı. Manchester City, Basel’e konuk olurken Juventus ise Tottenham Hotspur’u konuk etti. Bu sezon İngiltere Premier League’de fırtına gibi esen City, İsviçre’deki karşılaşmada sürprize izin vermedi ve sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Juventus ise Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Manchester City’nin turu adeta noktaladığı müsabakada İlkay Gündoğan 14 ve 53’te attığı iki golle yıldızlaşırken City’nin diğer golleri 18’de Bernardo Silva ve 23’te Sergio Agüero’dan geldi. Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mart tarihinde oynanacak.Tottenham geri döndü avantajı kaptı
İtalya’da karşılaşmaya ise ev sahibi Juventus oldukça hızlı başladı ve 2’de ve penaltıdan 9’da Gonzalo Higuain’in golleriyle 2-0 öne geçmeyi başardı. 35’te sahadaki bir diğer yıldız golcü Harry Kane farkı 1’e indirdi. Ev sahibi 45’te bir penaltı daha kazanırken Higuain bu kez beyaz noktadan üst direği nişanladı.
Müsabakada skoru belirleyen golü ise 71’de serbest vuruştan Christian Eriksen kaydetti. İki takım rövanş karşılaşması için 7 Mart’ta Wembley’de bir araya gelecek.