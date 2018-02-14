UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 heyecanı başladı! İlkay coştu City avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları başladı. Tottenham Hotspur, Juventus deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 2-2 berabere bitirerek rövanş öncesi avantajı elde etti. Manchester City ise Basel'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. City'de İlkay Gündoğan iki gol kaydetti. İki eşleşmenin de rövanş maçı 7 Mart'ta.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı başladı. Manchester City, Basel’e konuk olurken Juventus ise Tottenham Hotspur’u konuk etti. Bu sezon İngiltere Premier League’de fırtına gibi esen City, İsviçre’deki karşılaşmada sürprize izin vermedi ve sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Juventus ise Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester City’nin turu adeta noktaladığı müsabakada İlkay Gündoğan 14 ve 53’te attığı iki golle yıldızlaşırken City’nin diğer golleri 18’de Bernardo Silva ve 23’te Sergio Agüero’dan geldi. Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mart tarihinde oynanacak. Tottenham geri döndü avantajı kaptı

İtalya’da karşılaşmaya ise ev sahibi Juventus oldukça hızlı başladı ve 2’de ve penaltıdan 9’da Gonzalo Higuain’in golleriyle 2-0 öne geçmeyi başardı. 35’te sahadaki bir diğer yıldız golcü Harry Kane farkı 1’e indirdi. Ev sahibi 45’te bir penaltı daha kazanırken Higuain bu kez beyaz noktadan üst direği nişanladı.

Müsabakada skoru belirleyen golü ise 71’de serbest vuruştan Christian Eriksen kaydetti. İki takım rövanş karşılaşması için 7 Mart’ta Wembley’de bir araya gelecek. Halterci Daniyar İsmayilov, Milli Takım kampında çatal ile TOHM sporcusuna saldırdı İlgili Haberi Oku