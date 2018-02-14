Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.

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