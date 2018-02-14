Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı
2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.
2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat 2018 tarihinde İsveç ve 26 Şubat 2018 tarihinde Letonya ile deplasmanda Eleme Grubu maçları oynayacak olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 16 Şubat’ta İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına devam edecek.
PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden sporcular, takımlarının maçları bitiminde kampa dahil olacaklardır.
İşte aday kadro:
Son güncelleme: 12:10 | 14.02.2018