Trabzon ekibine maç öncesi hırsızlık şoku

TFF 3. Lig takımlarından Baysal İnşaat Düzyurtspor, Ankara Adliyespor ile oynayacağı maç öncesinde hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı.

TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta 22´nci hafta mücadelesinde bugün Ankara Adliyespor ile karşılaşacak olan Baysal İnşaat Düzyurtspor´un maç öncesi futbolculara ait sportif malzemeleri çalındı.

Ligin 22´nci haftasında bugün Ahmet Suat Özyazıcı Stadı´nda Ankara Adliyespor´u konuk edecek olan Trabzon ekibi Baysal İnşaat Düzyurtspor´da, bu karşılaşma öncesi futbolculara ait sportif eşyaların çalındığı kaydedildi.

Turuncu-Beyazlı kulübün Asbaşkanı Turgay Genç, maç sabahı yaşanan bu olumsuzluğu ucuz atlattıklarını belirterek, “Dün takımımız son antrenmanını yaptıktan sonra kulüp tesislerimizi saat 17.00 sıralarında terk edip kampa geçtiler. Bu sabah malzemeci arkadaşımızın bize haber vermesiyle tesislerimizin soyunma odası kısmınının camlarının zorlanarak içeri girildiği ve futbolcu arkadaşlarımızın bazı sportif malzemelerinin eksik olduğunu tespit ettik. Maç sabahı olması nedeniyle bizde stres oluşturdu. Çok önemli bir kayıp olmadığı için iç ferahlatıcı bir durum oldu. Emniyetimize haber verdik, gerekli incelemeler yapılıp tutanaklar tutuldu. Maç sabahı böyle bir olumsuzluk yaşadık ancak Allah´a şükür ucuz şekilde atlattık. Ufak tefek eşyalar kayboldu” dedi.

`İKİ KEZ DAHA AYNI OLAY YAŞANMIŞTI´

Daha önce de bu tür olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Asbaşkan Genç, “2 kez daha aynı durum yaşanmıştı. Sportif malzemelerle ilgili olan bir hırsızlık olayı. Maç malzemelerimizle ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Maça çıkmaya herhangi bir engel durum yok. Spora meraklı gençler diyerek iyiye yormak istiyoruz. Olaya spor yapmak isteyen gençlerin yaptığı bir iş şeklinde bakmak istiyoruz. Emniyetimiz gerekli çalışmaları yapıyor ama maalesef önüne geçemedik. Bir daha tekrarlanmaması için tedbirleri biraz daha artıracağız” ifadelerini kullandı.