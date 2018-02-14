Survivor’un yakışıklısı Murat Ceylan kimdir? Survivor Murat kaç yaşında?

Survivor 2018'in iddialı isimlerden Murat Ceylan yeni Dominikte şampiyonluk mücadelesi verecek. 2013 Survivor'da Hilmi Cem ile yakın arkadaşlığı ile dikkat çeken yakışıklı yarışmacını performansı merak ediliyor. Peki All Star Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2013’te yarışmasının ardından birçok dizi ve programda boy gösteren Murat Ceylan, Survivor 2018 ile ekranlara ve yarışmaya geri döndü. Survivor 2018’de All Star takımında mücadele edecek başarılı yarışmacı Murat Ceylan, “Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş” sözleri Survivor 2018 iddiasını ortaya koydu. Survivor 2018’de neler yapacağı merak edilen Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında gibi özel bilgileri de merak ediliyor.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACISI MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan bu yana spor ve müzikle iç içe olan Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. Lisansına İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde devam eden Murat Ceylan, uzun süredir profesyonel olarak fitness sporu ile uğraşıyor. Ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapan Murat Ceylan'ın ekran macerası 2013’te başladı. Survivor'un Gönüllüler kadrosunda yer aldı ve sadece performansıyla değil, diğer yarışmacılarla olan diyaloguyla da dikkatleri üzerine çekti. Yarışma sonrasında sunuculuk kariyerinde ilerledi, özellikle Almade Amazi ile beraber yer aldığı Para Bende programı ile adından söz ettirdi. Bu program sayesinde farklı ülkeleri tanıma fırsatı bulunan Murat Ceylan, ayrıca albüm çıkardı.