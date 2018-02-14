Real Madrid PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid PSG maçı şifresiz mi? Neymar ile Ronaldo karşı karşıya…

Şampiyonlar Ligi 2. tur mücadeleleri haftanın en önemli maçı olan Real Madrid Paris Sint Germain maçıyla devam ediyor. Yıldızların mücadelesine sahne olacak Real Madrid PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. İşte Real Madrid PSG maçı saati, kanalı ve tüm detayları...

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takımın mücadelesi nefesleri kesmeye devam ediyor. Yıldız futbolcuların dev kapışmasını izlemek isteyen futbol severler Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda diye araştırmaya başladı. Soluksuz izlenecek büyük mücadele İspanya'nın başketi Madrid'de yaşanacak. Sevgililer gününü Real'de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Sergio Ramos, PSG'de ise Neymar, Cavani ve Di Maria kapışmasını izlemek isteyenler Real Madrid PSG maçı saatinde ekranlara kilitlenecek. İşte Real Madrid PSG maçı saat kaçta, hangi kanal sorularının yanıtı…

REAL MADRİD PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? REAL MADRİD PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek Real Madrid PSG maçı 22:45’de başlayacak. Türkiye’de de canlı yayın ile ekranlara gelecek PSG Real Madrid maçı Tivibu Spor2 kanalında yayınlanacak.

REAL MADRİD PSG MAÇI MUHTEMEL İLK 11’LER

Real Madrid: Keylor Navas, Achraf Hakimi, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Ronaldo, Bale, Benzama

PSG: Alpgonse Areola, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Marco Veratti, Adrien Rabiot, Julian Draxler, Mpaphe, Neymar, Cavani

LA LİGA’DA KÖTÜ GÜNLER GEÇİREN REAL MADRİD MORAL ARIYOR

İspanya La Liga’da bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Real Madrid 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan Real 4. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon H Grubu’nda mücadele eden Zidane’ın öğrencileri çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Tottenham’ın ardından grubu ikinci sırada tamamladı. İspanyol ekibi sadece Tottenham maçlarında puan kaybetti. Kendi sahasında İngilizlerle berabere kalan Real Madrid, deplasmanda ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

PSG DEVİRMEK ÇOK ZOR

Fransa Ligi’nde çıktığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan PSG 65 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda mücadele eden PSG ilk 5 maçını kazandı ve sadece deplasmanda oynadığı Bayern Munih maçında mağlup oldu. Fransız ekibi grubu 15 puanla lider tamamlayarak Real Madrid ile eşleşti.

REAL MADRİD’DE CARVAJAL CEZALI

Ev sahibinde Vallejo ve Ceballos'un sakatlıkları bulunurken, sağ bek Dani Carvajal cezası sebebiyle Fransız ekibine karşı forma giyemeyecek. PSG'de cezalı ya da sakat oyuncu bulunmazken, Bernabeu'da tribünlerin tamamı dolacak. İki takımın bundan önce oynadıkları 5 maçın 3'ünü Real, 1'ini PSG kazanırken, 1 maç da berabere bitti