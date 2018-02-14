RB Leipzig’in golcüsü Timo Werner, Beşiktaş’ı unutamıyor!

RB Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner, kendisine atmosferiyle ünlü Napoli'nin stadı San Paolo hakkında sorulan soruya Beşiktaş örneği ile yanıt verdi. Beşiktaş'ın Leipzig'i konuk ettiği maçta gürültü yüzünden 32 dakika sahada kalabilen Werner, "İstanbul'daki gibi hiçbir yerde olamaz. Oynadığım herhangi bir stattan çok çok fazla gürültülüydü. Beşiktaş ile Avrupa'daki en uç atmosferi yaşadım, artık hiçbir şey beni şoke edemez. Bir hafta sonra Dortmund'da oynadık, nasıl söyleyeyim, bana çok yumuşak geldi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ve Porto’nun ardından grubu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Napoli ile eşleşen RB Leipzig’in genç golcüsü Timo Werner, verdiği bir röportajda Vodafone Park’ı unutamadığını dile getirdi. Beşiktaş’ın Alman ekibini konuk ettiği karşılaşmada yüksek sesten rahatsız olan ve 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan 21 yaşındaki Alman golcü ve takım arkadaşı Diego Demme, Napoli eşleşmesini değerlendirdi.

İki takımın Son 32 Turu ilk maçında 15 Şubat’ta İtalya’da karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesi Napoli’nin San Paolo stadındaki atmosfer hakkında konuşan Demme, “Biz her şeye hazırız. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile oynamışlığımız var, bu bize yardım eder. Beşiktaş’ın stadından daha gürültülü olması imkansız” dedi.

‘Artık hiçbir şey beni şoke edemez!’

Werner ise, Beşiktaş’tan sonra hiçbir atmosferin kendisini şok etmeyeceğini söylerken; “Atmosfer güzel olacak ama İstanbul sıra dışıydı. Avrupa’da bir daha böyle bir şey yaşar mıyım, bilemiyorum. İstanbul’daki gibi hiçbir yerde olamaz. Oynadığım herhangi bir stattan çok çok fazla gürültülüydü. Beşiktaş ile Avrupa’daki en uç atmosferi yaşadım, artık hiçbir şey beni şoke edemez. Bir hafta sonra Dortmund’da oynadık, nasıl söyleyeyim, bana çok yumuşak geldi” ifadelerini kullandı.

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