PTT Erkekler Türkiye Kupası | Fenerbahçe Doğuş 80-83 Anadolu Efes

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u son topa kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 83-80'lik skorla mağlup etti. Yarı finale yükselen Anadolu Efes, Dartüşşafaka ile finale çıkma mücadelesi verecek. Maç öncesinde Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic tokalaşmazken karşılaşma esnasında zaman zaman atmosfer de gerildi.

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde dev derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş’u inanılmaz mücadeleye sahne olan karşılaşmada 83-80 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Anadolu Efes’in 26-14’lük skorla noktaladığı ilk çeyreğin ardından oldukça çekişmeli geçen maçta ilk yarıyı Efes, 45-36 önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda Fenerbahçe farkı kapatmak için çabalasa da Anadolu Efes farkın kapanmasına engel olamadı ancak kritik anlarda önde kalmayı başardı.

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Son çeyrek de büyük bir heyecana sahne olurken son hücumda Fenerbahçe Doğuş üç kez skoru eşitleme ve maçı uzatma periyoduna taşıma şansı yakaladı fakat müsabakadan galip ayrılan Ergin Ataman’ın öğrencileri oldu. Efes yarı finalde, Eskişehir Basket’i 75-59’luk skorla mağlup eden Darüşşafaka ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Bir süredir adeta ‘demeç savaşları’ yaşayan Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic karşılaşma öncesinde tokalaşmazken zaman zaman gerilen müsabakada Fenerbahçe Doğuş adına Jan Vesely 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Anadolu Efes’te ise Bryant Dunston 23 sayıyla hem maçın en skoreri oldu hem de karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

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