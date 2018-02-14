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PTT Erkekler Türkiye Kupası | Eskişehir Basket 59-75 Darüşşafaka Basketbol

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Basketbol, Eskişehir Basket'i 75-59 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
18:3214 Şubat 2018
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PTT Erkekler Türkiye Kupası | Eskişehir Basket 59-75 Darüşşafaka Basketbol

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Basketbol, Eskişehir Basket'i 59-75 mağlup etti. Bu sonuçla Darüşşafaka Basketbol yarı finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Keseratar, Kerem Baki

Eskişehir Basket: Berkay, Yunus Emre 11, Ayres 6, Baron 10, Duncan 4, Buğrahan 8, Caner 3, Marshall 3, Kravtsov 12, Doğan 2

Başantrenör: Josep Maria Berrocal

Darüşşafaka Basketbol: Kids 4, Wilbekin 12, Kartal, Muammed 9, Okben, Doğuş, Furkan 6, Olano 8, Johnson 17, Bell 12, Eric 7

Başantrenör: David Blatt

1. periyot: 15-24 (Darüşşafaka)

Devre: 38-42 (Darüşşafaka)

3. periyot: 57-45 (Darüşşafaka) 14 Şubat 2018 Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Darüşşafaka Basketbol Eskişehir Basket PTT Erkekler Türkiye Kupası
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