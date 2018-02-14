PTT Erkekler Türkiye Kupası | Eskişehir Basket 59-75 Darüşşafaka Basketbol
PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Basketbol, Eskişehir Basket'i 75-59 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Basketbol, Eskişehir Basket'i 59-75 mağlup etti. Bu sonuçla Darüşşafaka Basketbol yarı finale yükseldi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Keseratar, Kerem Baki
Eskişehir Basket: Berkay, Yunus Emre 11, Ayres 6, Baron 10, Duncan 4, Buğrahan 8, Caner 3, Marshall 3, Kravtsov 12, Doğan 2
Başantrenör: Josep Maria Berrocal
Darüşşafaka Basketbol: Kids 4, Wilbekin 12, Kartal, Muammed 9, Okben, Doğuş, Furkan 6, Olano 8, Johnson 17, Bell 12, Eric 7
Başantrenör: David Blatt
1. periyot: 15-24 (Darüşşafaka)
Devre: 38-42 (Darüşşafaka)
3. periyot: 57-45 (Darüşşafaka)