Premier Lig yayın hakları, 5 milyar Euro’ya satıldı!

İngiltere Premier Lig yayın hakları, 3 yıllığına SKY ve BT Sport'a 5 milyar Euro karşılığında satıldı.

Dünyada en çok izlenen liglerin başında gelen Premier Lig, 2019-20 sezonundan itibaren 3 yıllığına 5 milyar Euro’ya satıldı.

Yayın hakları açısından dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig için SKY Sports ve BT Sport, ortaklaşa girdiği yarıştan galip çıkan taraf oldu. Anlaşmaya göre SKY, 128 maç yayınlayacak. BT Sport ise öğlen 12.30 saatlerinde oynanacak 32 maçı yayınlayacak.

DEV RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Premier Lig yayın hakları için Amazon, Facebook, Twitter ve Netflix gibi dünyaca ünlü şirketler yarışmıştı ancak SKY Sports ve BT Sport, güçlü rakiplerini geride bıraktı.

Yeni sözleşmeyle takımların yayıncı kuruluştan elde edeceği gelir, öncekine oranla yüzde 70 artmış olacak.

Süper Lig yayın haklarını ise yıllık 500 milyon dolar + kdv karşılığında şu anki yayıncı kuruluş olan Digiturk almıştı.

(Sporx)

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