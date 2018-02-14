Pep Guardiola’dan İlkay Gündoğan hakkında flaş açıklama

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Basel karşılaşmasının ardından İlkay Gündoğan'ın performansını değerlendirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi’nde Basel’i 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan’ın iki golle yıldızlaştığı maçtan sonra açıklamada bulunan Guardiola, “İlkay Gündoğan olağanüstü bir futbolcu. Geçen sezon 6 aylık sakatlık yaşadı ve onu çok özledik. Performansından dolayı çok memnunum. Harika bir oyun ortaya koydu” şeklinde konuştu.

Maç sonrası açıklama yapan İlkay Gündoğan ise, “Umarım Löw performansımı beğenmiştir. Sonuç mükemmel olabilir ancak yine de oyunumuzu geliştirmeliyiz. Başarılı olmak için çok daha iyi olmalıyız” dedi.

Öte yandan rövanş maçını da ciddiye alacaklarını sözlerine ekleyen teknik direktör Guardiola, “Mükemmel bir sonuç aldık. Çeyrek finale çok yakınız ancak turun 180 dakika sonucundan geçildiğini unutmamalıyız. İkinci maçı ciddiye alacağız” ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi`nde Son 16 heyecanı başladı! İlkay coştu City avantajı kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları başladı. Tottenham Hotspur, Juventus deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 2-2 berabere bitirerek rövanş öncesi avantajı elde etti. Manchester City ise Basel'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. City'de İlkay Gündoğan iki gol kaydetti. İki eşleşmenin de rövanş maçı 7 Mart'ta. İlgili Haberi Oku