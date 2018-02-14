Özet: Juventus Tottenham maçı özeti izle! Juventus kaçtı, Tottenham yakaladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Juventus Tottenham maçıyla başladı. Juventus'un 2-0 öne geçtiği maçta, Tottenham muhteşem geri dönüşle maçı 2-2'ye getirdi. Dev mücadeleyi kaçıranlar için Juventus Tottenham maçı özeti ve golleri haberimizin içerisinde yer alıyor...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, sahasında 2-0 skoru yakalamasına rağmen Tottenham’la 2-2 berabere kaldı. Maçın başında bulduğı gollerle 2-0 üstünlüğü ele alan Juventus için maçın ilk yarısında Higuian’ın ilk yarını son anında kaçırdı penaltı karşılaşmanın dönüm noktası oldu. İzleyenlerin nefesini kesen Juventus Tottenham maçının özeti bile izleyenleri ekrana kilitleyecek. Dev maçı kaçıran futbol severler için Juventus Tottenham maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

JUVENTUS TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ İZLE

Maça çok hızlı başlayan Juventus, henüz ilk dakikadan çıkılırken Higuain’in golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham golün şokunu atlatamadan kalesinde 2. golü gördü. 9. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Higuain, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 35. dakikada sahneye çıkan Harry Kane, Juventus kalesine 2018 yılının ilk golünü atarken Tottenham’ı da umutlandırdı. 45. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Juventus’ta Higuain, bu kez topu direğe nişanlayınca devre 2-1 sona erdi.

Tottenham’ın aradığı beraberlik golü ise 71. dakikada geldi. Kazanılan serbest vuruşta Buffon’u avlayan Eriksen, skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirecek fırtsatlar yakalsa da karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu maçın rövanşı 7 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.