Mustafa Cengiz Divan Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Şubat ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün gerçekleştirilen Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı’nde Başkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ile ilgili önemli açıklamalarda bulunudu.

İşte o açıklamalar…

‘Göreve gelir gelmez 60 milyon TL ödeme yaptık. Transfer yapmamızın önünde 19 milyon TL vergi ve SSK borcu ve iki futbolcumuzdan (Chedjou ve Dany) gelen transfer yasağı vardı. Bunu ödedik. Florya’da inşaat alanını artırma konusunda çabalarımız var. Umarım oradan da geliri en maksimum hale getiririz. Epey faktöring borcu ödedik.’

Dursun Özbek`ten tartışma yaratan `fatura` ve Ndiaye iddialarına yanıt verdi Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarla kendi dönemindeki yönetime yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

“Dursun Başkanımı görüyorum orda. Hoş geldiniz. Kendisinden rica ediyorum, esas alacağını almasında hiçbir beis yok. B grubu hisselerimizde serbest olan 24M'luk bölümünü rehin ettirmiş. 9000tl'lik rehin harcını kulüp ödemiş. Rehin yaptıran rehin harcını kendi öder teamülen, bunu kulübe ödetmek uygun olmamış. Ayrıca Emlak GYO'dan gelecek gelirde 19M€ temlik koydurmuş, kendini güvenceye almak için. Türk futbol tarihinde örneği var mıdır bilmiyorum.”

“Dursun Özbek kendi esas alacaklarını istemekte haklı. Bunları ödeyeceğiz. Fakat alacaklarının bir kısmını güvence altına alabilmek için Emlak Konut’tan elde edeceğimiz gelire temlik koydurmuş.

“Bizim hesaplarımıza göre Dursun Özbek’e borcumuz 86 milyon TL. Kendisi de muhasebe müdürlerine inceletsin. Futbolcu cezaları nedeniyle Dursun Özbek’in kulübe 28 milyon TL borcu var. Bu paranın bizim kendisine olan 86 milyon liralık borçtan düşülmesini istiyorum. Eğer genel kurul bu parayı Dursun başkana bağış ediyorsa onu bilemem.’

Yerli futbolculardan büyük fedakarlık Sportif AŞ'de görevli yönetici Abdürrahim Albayrak'ın dile getirdiği sırrın altından 'yerli fedakarlığı' çıktı. Fesih hakkı doğmaması için yabancılara 4 ay geriden ödeme yapan eski yönetim, yerlilere ise para yerine senet verdi. Bu futbolcular 7 ayın ardından ilk transfer taksitlerini geçen hafta aldı. İlgili Haberi Oku