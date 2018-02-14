Mustafa Cengiz Divan Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu!
Bugün gerçekleştirilen Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı’nde Başkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ile ilgili önemli açıklamalarda bulunudu.
İşte o açıklamalar…
‘Göreve gelir gelmez 60 milyon TL ödeme yaptık. Transfer yapmamızın önünde 19 milyon TL vergi ve SSK borcu ve iki futbolcumuzdan (Chedjou ve Dany) gelen transfer yasağı vardı. Bunu ödedik. Florya’da inşaat alanını artırma konusunda çabalarımız var. Umarım oradan da geliri en maksimum hale getiririz. Epey faktöring borcu ödedik.’
“Dursun Başkanımı görüyorum orda. Hoş geldiniz. Kendisinden rica ediyorum, esas alacağını almasında hiçbir beis yok. B grubu hisselerimizde serbest olan 24M'luk bölümünü rehin ettirmiş. 9000tl'lik rehin harcını kulüp ödemiş. Rehin yaptıran rehin harcını kendi öder teamülen, bunu kulübe ödetmek uygun olmamış. Ayrıca Emlak GYO'dan gelecek gelirde 19M€ temlik koydurmuş, kendini güvenceye almak için. Türk futbol tarihinde örneği var mıdır bilmiyorum.”
“Dursun Özbek kendi esas alacaklarını istemekte haklı. Bunları ödeyeceğiz. Fakat alacaklarının bir kısmını güvence altına alabilmek için Emlak Konut’tan elde edeceğimiz gelire temlik koydurmuş.
“Bizim hesaplarımıza göre Dursun Özbek’e borcumuz 86 milyon TL. Kendisi de muhasebe müdürlerine inceletsin. Futbolcu cezaları nedeniyle Dursun Özbek’in kulübe 28 milyon TL borcu var. Bu paranın bizim kendisine olan 86 milyon liralık borçtan düşülmesini istiyorum. Eğer genel kurul bu parayı Dursun başkana bağış ediyorsa onu bilemem.’