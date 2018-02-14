Medipol Başakşehir Cheikhou Dieng’i kiralık gönderdi

Medipol Başakşehir Kulübü, Senegalli futbolcusu Cheikhou Dieng&#8217;i, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Sporting Subotica takımına sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.. Kulüpten yapılan açıklamada, &#8220;İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, oyuncumuza başarılar dileriz&#8221; denildi.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t13 Şubat 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tBaşakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe`den örnek hareket\r. \t\t\t\tBaşakşehir ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı U19 maçında Başakşehirli kalecinin sakatlanmasının ardından gol bulan Fenerbahçe, daha sonra topu bırakarak rakip takımın gol atmasına izin verdi. Başakşehir rakibini Twitter'dan tebrik etti.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .