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Medipol Başakşehir Cheikhou Dieng’i kiralık gönderdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Senegalli futbolcu Cheikhou Dieng'i kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.
12:0814 Şubat 2018
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Medipol Başakşehir Cheikhou Dieng’i kiralık gönderdi

Medipol Başakşehir Kulübü, Senegalli futbolcusu Cheikhou Dieng’i, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Sporting Subotica takımına sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, oyuncumuza başarılar dileriz” denildi.

13 Şubat 2018 Başakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe`den örnek hareket Başakşehir ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı U19 maçında Başakşehirli kalecinin sakatlanmasının ardından gol bulan Fenerbahçe, daha sonra topu bırakarak rakip takımın gol atmasına izin verdi. Başakşehir rakibini Twitter'dan tebrik etti. İlgili Haberi Oku

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Cheikhou Dieng Medipol Başakşehir
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