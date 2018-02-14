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Kızaktan düşen ABD’li sporcu Emily Sweeney’in korku dolu anları!

ABD'li kızakçı Emily Sweeney yarış sırasında geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Yarışı yerinde izleyen annesi dehşete kapıldı.
11:0314 Şubat 2018
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Kızaktan düşen ABD’li sporcu Emily Sweeney’in korku dolu anları!

ABD kızakta üç sporcusuyla da hayal kırıklığını yaşadı. En çok üzülen ise kariyerinin son olimpiyat yarışına çıkan Emily Sweeney’di.

Sweeney dokuzun dönüş sırasında parkurun ortasına geçti ve kontrolü kaybetti. Vücuduna sert darbeler alan Sweeney kontrolü sağlamaya çalışırken kızağını kaybetti ve geriye doğru düştü.

Sağlık görevlileri sedyeyle hızla olay yerine gelirken Sweeney iyi olduğunu söylemesine rağmen acilen hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşları içinde kalan Amerikalı kızakçının olimpiyat kariyeri böylece sona ermiş oldu.

Hastaneden yapılan açıklamada sporcunun durumunun iyi olduğu ancak kontrollerinin devam edeceği bildirildi.

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CNN Türk

Etiketler
Emily Sweeney
Son güncelleme: 12:17 | 14.02.2018
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