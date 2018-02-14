Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Kayseri derbisi olan voleybol maçında arbede çıktı

Kayseri'de oynanan ve Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Erciyes Voleybol'u bir araya getiren Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi karşılaşmasının sonunda tribünde arbede yaşandı. Erciyes Voleybol Başantrenörü Bülent Şahin, takımındaki sporculara hakaret ve küfür edildiği gerekçesiyle seyircilere tepki göstererek tribüne çıktı.
20:1514 Şubat 2018
0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 5. Grup’ta yer alan iki Kayseri takımı sezonun 19. haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri takımlarının karşılaştığı ve Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Erciyes Voleybol’u 3-1’lik sonuçla mağlup etti.

Gergin geçen müsabaka sonrası Erciyes Voleybol Başantrenörü Bülent Şahin, takımındaki sporculara hakaret ve küfür edildiği gerekçesiyle seyircilere tepki göstererek tribüne çıktı. Antrenör Bülent Şahin, güçlükle sakinleştirildi. Bu arada polisin de devreye girmesiyle tribünde 2 takım taraftarları arasında çıkan arbede, büyümeden önlendi.

14 Şubat 2018 PTT Erkekler Türkiye Kupası | Eskişehir Basket 59-75 Darüşşafaka Basketbol PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Basketbol, Eskişehir Basket'i 75-59 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Erciyes Voleybol Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi voleybol
Son güncelleme: 20:29 | 14.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER