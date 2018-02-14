Kayseri derbisi olan voleybol maçında arbede çıktı
Kayseri'de oynanan ve Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Erciyes Voleybol'u bir araya getiren Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi karşılaşmasının sonunda tribünde arbede yaşandı. Erciyes Voleybol Başantrenörü Bülent Şahin, takımındaki sporculara hakaret ve küfür edildiği gerekçesiyle seyircilere tepki göstererek tribüne çıktı.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 5. Grup’ta yer alan iki Kayseri takımı sezonun 19. haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri takımlarının karşılaştığı ve Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Erciyes Voleybol’u 3-1’lik sonuçla mağlup etti.
Gergin geçen müsabaka sonrası Erciyes Voleybol Başantrenörü Bülent Şahin, takımındaki sporculara hakaret ve küfür edildiği gerekçesiyle seyircilere tepki göstererek tribüne çıktı. Antrenör Bülent Şahin, güçlükle sakinleştirildi. Bu arada polisin de devreye girmesiyle tribünde 2 takım taraftarları arasında çıkan arbede, büyümeden önlendi.
Son güncelleme: 20:29 | 14.02.2018