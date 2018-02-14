Kayseri derbisi olan voleybol maçında arbede çıktı

Kayseri'de oynanan ve Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Erciyes Voleybol'u bir araya getiren Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi karşılaşmasının sonunda tribünde arbede yaşandı. Erciyes Voleybol Başantrenörü Bülent Şahin, takımındaki sporculara hakaret ve küfür edildiği gerekçesiyle seyircilere tepki göstererek tribüne çıktı.

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